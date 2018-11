Anzeige

Stuttgart (lsw) - Bei der landeseigenen Toto-Lotto schlagen die Wogen hoch. Die designierte Chefin Marion Caspers-Merk (SPD) kündigte gestern in Stuttgart Reformen und Sparmaßnahmen an, der scheidende Geschäftsführer Friedhelm Repnik (CDU) ist entsetzt.

Die SPD-Politikerin Caspers-Merk (57) sagte bei ihrer Vorstellung im Finanzministerium: „Es ist wichtig, dass der Reformbedarf, der besteht, im Konsens mit den Mitarbeitern und ihrer Vertretung erarbeitet wird und dass wir ein Stück weit Effizienzreserven heben.“ Vor allem die Zulagen für leitende Mitarbeiter sollten auf den Prüfstand kommen, erklärte die frühere Staatssekretärin im Bundesgesundheitsministerium.

Der Landesrechnungshof hatte die Lottogesellschaft bereits 2011 wegen zu hoher Gehälter, zu viel Werbemitteln und einer uneffizierten Organisationsform gerügt. Finanzminister Nils Schmid (SPD) hatte deshalb erklärt, Toto-Lotto müsse umstrukturiert werden. Dafür sei Caspers-Merk die Richtige.

„Nichts umzustrukturieren“

Repnik sieht keinen Reformbedarf. „Bei Lotto Baden-Württemberg liegt nichts im Argen - und es gibt auch nichts umzustrukturieren. Die Einlassungen des Ministers zerstören unsere Reputation“, sagte der frühere CDU-Sozialminister, der Ende des Jahres in den Ruhestand geht. Er könne ein „bestens aufgestelltes Unternehmen“ übergeben. Auch der Betriebsrat zeigte sich verärgert: „Das ist eine Ohrfeige für alle Beschäftigten bei Lotto.“ Setze man Personalkosten in Relation zum Umsatz, seien sie die effizienteste Gesellschaft im Deutschen Toto- und Lotto-Block, hieß es in einem Offenen Brief an Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne). Neben dem Finanzamt sei ihre Gesellschaft „der wichtigste Geldbringer“ für den Landesetat. „Nils Schmid schadet der Kuh, die täglich Milch gibt. Mehr noch: Er führt sie zusehends in die Nähe des Schlachthofs.“

Repnik betonte, die Zahl der Lotto-Annahmestellen sei in seiner Zeit von 3700 auf 3300 reduziert worden und die Zahl der Mitarbeiter um 13 Prozent zurückgegangen. Trotzdem stehe Lotto Baden-Württemberg mit an der Spitze der 16 Gesellschaften in Deutschland und habe dem Land 2011 rund 350 Millionen Euro eingebracht. Schmids Äußerungen seien gerade vor dem Hintergrund der schwierigen Wettbewerbssituation „kontraproduktiv“, sagte der 63-Jährige. „Der Minister wäre gut beraten, sich einmal näher mit den Rahmenbedingungen des Glücksspielmarktes zu befassen.“

Caspers-Merk pochte auf ihre Erfahrung. Durch ihre frühere Tätigkeit als Drogenbeauftragte der Bundesregierung kenne sie die Betreiber von Spielautomaten und Internetangeboten, die ständig versuchten, das Staatsmonopol zu knacken. „Es geht dabei um sehr viel Geld, aber auch um die Ausdehnung.“ Sie werde Spielerschutz und Seriosität in den Mittelpunkt stellen, machte sie deutlich und verwies auf eine deutlich geringere Suchtgefahr bei Lotto.

Schmid lobte die Kompetenz der designierten Chefin und ihre durchsetzungsstarke Persönlichkeit. „Dass es jetzt mal jemanden trifft, der ein SPD-Parteibuch hat, sollte man niemandem zum Vorwurf machen“, sagte er und wies Angriffe wegen „Parteibuch-Wirtschaft“ zurück. CDU und FDP kritisierten, in der Opposition habe die SPD solche Besetzungspraktiken immer bemängelt, und nun betreibe sie diese selbst noch stärker. 2004 hatte die SPD-Fraktion Ausschreibungen gefordert, als die Leitung der wichtigen Landesunternehmen Toto-Lotto GmbH und Rothaus-Brauerei mit CDU-Männern besetzt werden sollten. Warum die SPD bei der Lotto-Stelle darauf verzichtet, sagte Schmid nicht: „Man kann eine Ausschreibung machen oder auch nicht machen. Entscheidend ist, dass man eine fachlich qualifizierte Person findet.“

Führungsfrage auch bei Rothaus

Neben Toto-Lotto ist die Brauerei Rothaus in Grafenhausen im Hochschwarzwald das zweite bedeutende Unternehmen, das sich im Besitz des Landes befindet. Nach der schweren Erkrankung von Alleinvorstand Thomas Schäuble (64) stellt sich für Rothaus die Führungsfrage. Als Interimschef leitet seit Anfang September Ex-Finanzminister Gerhard Stratthaus (70) die Geschäfte. Sein Vertrag läuft bis Jahresende, könne aber vom Aufsichtsrat problemlos bis Ende August 2013 verlängert werden, heißt es im Agrarministerium. Minister Alexander Bonde (Grüne) ist Chef des Rothaus-Aufsichtsrates. Länger als ein Jahr kann Stratthaus aus Gründen des Aktienrechts nicht im Amt bleiben. Ob Schäuble zurückkehren wird, gilt als fraglich. Er hatte Anfang Juli einen Herzinfarkt erlitten und liegt seither im Koma. Er führt die Brauerei seit 2004, sein Vertrag läuft noch bis 2014.