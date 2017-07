Karlsruhe (dpa/lsw) - Karlsruher Zöllner haben bei einer gemeinsamen Kontrolle mit der Bundespolizei in einem Zug mehr als 1300 Tabletten eines Drogenersatz-Medikaments beschlagnahmt. Sie waren im Rucksack eines 22 Jahre alten Mannes versteckt, der aus Paris kam, wie das Hauptzollamt am Mittwoch mitteilte. Der Fund gelang den Beamten während der Kontrollen Ende Juni vor dem Hamburger G20-Gipfel. Gegen den verdächtigen Mann aus Georgien wurde Haftbefehl erlassen, er sitzt in Untersuchungshaft. Das Medikament, ein Opioid, falle in Deutschland unter das Betäubungsmittelgesetz und dürfe nur unter strengen Auflagen bei der Drogenersatztherapie eingesetzt werden. In Frankreich ist es nach Angaben des Zolls jedoch auf Rezept in Apotheken erhältlich.

