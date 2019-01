Anzeige

Oberboihingen (pol)Unbekannte Täter sind am Mittwochmorgen in eine Bäckereifiliale in Oberboihingen eingebrochen. Wie die Polizei berichtet, gelangten die Einbrecher gegen zwei Uhr durch eine Schiebetür in den Verkaufsraum und durchsuchten diesen nach Stehlbarem. Ein Anwohner wurde offensichtlich durch Geräusche aus der Bäckerei wach, schaute nach dem Rechten und sah zwei dunkel gekleidete Personen. Diese flüchteten, als sie den Zeugen bemerkten. Ob die Täter etwas mitgenommen haben, ist derzeit noch nicht bekannt. Der Schaden beläuft sich auf etwa 5.000 Euro. Der Polizeiposten Wendlingen hat die Ermittlungen aufgenommen.