Wiesloch (dpa/lsw) - Bei einer Schlägerei zwischen zwei zerstrittenen Gruppen in Wiesloch (Rhein-Neckar-Kreis), sind drei Personen leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, trafen sich die Gruppierungen - jeweils etwa 15 Mitglieder stark - auf einem Parkplatz in Wiesloch. Als die Polizei dort in der Nacht zum Montag eintraf, habe sich eine der beiden Parteien aber schon wieder in unbekannter Richtung davongemacht. Die genauen Hintergründe der Auseinandersetzung liegen nach Polizeiangaben noch im Dunkeln. Die Fahndung nach den flüchtigen Tatverdächtigen verlief zunächst erfolglos, die Kripo ermittelt.