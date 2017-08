Neckarwestheim (dpa/lsw) - Folgenschwere Verwechslung: Ein Bauarbeiter hat in Neckarwestheim seine Trinkflasche mit Zement-Entferner verwechselt. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatte der 30-Jährige am Mittwoch einen Schluck aus der Flasche genommen. In dem Moment bemerkte er seinen Fehler - und spuckte die salzsäurehaltige Flüssigkeit aus. Trotzdem erlitt er Verätzungen im Mund. Nach der Behandlung durch einen Notarzt wurde er ins Krankenhaus gebracht.

