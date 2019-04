Heilbronn (dpa/lsw)Sturmböen in Teilen Baden-Württembergs haben Polizei und Feuerwehr am Mittwochabend auf Trab gehalten. Bei der Bundesgartenschau (Buga) in Heilbronn verletzten sich drei Besucher durch herumfliegende Gegenstände leicht, wie eine Sprecherin der Buga sagte. Es seien Kübelpflanzen umgekippt und Sonnenschirme beschädigt worden. Eine Wassershow am Abend wurde abgesagt. Am Donnerstag öffnete die Buga regulär. Es seien den Angaben zufolge keine größeren Schäden auf dem Gelände entstanden.

In Freiburg fiel wegen des starken Windes am Mittwochabend ein Baum auf ein Auto. Zwei Insassen wurden dabei leicht verletzt. Auf einem Flugplatz in Mosbach (Landkreis Neckar-Odenwald-Kreis) wurde ein Tragschrauber, eine Art Hubschrauber, kurz vor dem Start von Windböen erfasst, wie die Polizei mitteilte. Dieser überschlug sich in der Folge zweimal, der Pilot wurde leicht verletzt.

Umgefallene Zäune, herabstürzende Äste und herumfliegende Gegenstände führten außerdem zu zahlreichen Einsätzen unter anderem in Ludwigsburg, Aalen, Offenburg und Reutlingen. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand.

Es wurden in Baden-Württemberg in der Nacht zu Donnerstag nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) im Flachland Böen bis 90 Kilometer pro Stunde gemessen. Der DWD meldete auch für Donnerstag teils stürmische Böen in der Nähe des Bodensees. In der Nacht auf Freitag bringt eine Kaltfront deutlich kühlere Atlantikluft, wie ein DWD-Sprecher sagte. Freitag und Samstag könne es regnen und teils starke Böen geben.