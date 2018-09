Anzeige

Karlsruhe - Hagel am Bodensee, dicke Eiskörner auch auf der Schwäbischen Alb: Immer häufiger wird die Sommersonne im Land von Hagelschlag unterbrochen. Laut den Aufzeichnungen der Meteorologen hat sich die Zahl der verhagelten Tage in den vergangenen 25 Jahren versiebenfacht. Besonders schwer trifft es die Region um Stuttgart, wie Wetterforscher aus Karlsruhe herausgefunden haben. Die Kosten für beschädigte Häuser durch Hagelstürme im Südwesten liegen im Schnitt bei mehr als 30 Millionen Euro pro Jahr, teilt die Universität Karlsruhe gestern mit. Wissenschaftler des „Center for Disaster Management and Risk Reduction Technology“ (CEDIM) fordern langfristige Konzepte und Frühwarnsysteme, die sich speziell für die Regionen nutzen lassen.

Verbindung mit Klimawandel

„Das Gewitterpotenzial hat zugenommen“, warnt Michael Kunz vom Institut für Meteorologie und Klimaforschung (IMK) und vom CEDIM. Die Zahl der Tage mit Hagelschäden lag 1986 noch bei 5, 2004 dagegen bei 34 Tagen. Die Schadenskurve schlägt immer wieder kräftig aus: „Das Schadenpotenzial einzelner schwerer Gewitterstürme kann ein Vielfaches des jährlichen Durchschnitts betragen“, heißt es. Unter anderem verursachte ein Hagelsturm 2006 in Villingen-Schwenningen und Trossingen 200 Millionen Euro Gebäudeschäden. Das teuerste Hagelunwetter in Deutschland schlug 1984 in München mit 1,5 Milliarden Schaden zu Buche. Es sei „essenziell für Wetterwarnungen, für Präventionsmaßnahmen und für das Katastrophenmanagement“, wenn drohende Hagelgefahren abgeschätzt werden könnten, sagt Kunz. Dadurch könnten nicht nur Risikoregionen ausgemacht werden. Die Ergebnisse lieferten auch Hinweise, wie zunehmender Hagelschlag in Verbindung stehen könnte mit dem Klimawandel, der von Menschen verur­sacht wird.

In den vergangenen Jahrzehnten hat nach CEDIM-Angaben nicht nur die bodennahe Temperatur, sondern auch die Luftfeuchte in Südwestdeutschland erheblich zugenommen. „In höheren Atmosphärenschichten steigen Temperatur und Feuchte dagegen nicht“, erklärt Kunz. „Damit nimmt aber auch das Potenzial in der Atmosphäre für die Bildung von Gewitterstürmen zu.“ Am besten solle künftig bei drohender Hagelgefahr für jede Region das richtige Konzept zur besten Abwehr in den Schubladen haben.

„Konventionelle Beobachtungssysteme wie einfache Messstationen am Boden“ seien nicht in der Lage, Gewitterstürme vollständig zu erfassen, teilt das interdisziplinäre Forschungsprojekt CEDIM der Uni Karlsruhe und des Geo-Forschungszentrums Potsdam mit. „Das liegt an deren lokal begrenzten Ausdehnungen.“

Liste der Hagelzüge seit 1997

Für ihre Forschungen haben die Experten unter anderem Aufzeichnungen der SV-Sparkassenversicherung mit Messdaten des IMK-Niederschlagsradars verknüpft. Außerdem teilen die Wissenschaftler das Land „in Gitterzellen mit einer Größe von zehn Kilometern ein und berechnen mit Hilfe statistischer Methoden, in welchen zeitlichen Abständen sich Unwetter einer bestimmten Stärke ereignen“, erklärt Kunz. Das Ergebnis: eine Liste der Hagelzüge, die zwischen 1997 und 2007 die größten Schäden hinterlassen haben. Die im Vergleich höchste Alarmstufe geben die Forscher für die Region Stuttgart aus. Im Rheintal, über dem Schwarzwald und der Alb tritt Hagel dagegen seltener auf. Grund seien die Gebirgshöhen und Flussläufe in den Regionen. „Bestimmte Geländeformen lenken die Windströmung so ab, dass sich atmosphärische Störungen verstärken“, erklärt Kunz.