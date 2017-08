Stuttgart (dpa/lsw) - Die Zahl der Verkehrsunfälle mit Beteiligung von Lastwagen in Baden-Württemberg ist im vergangenen Jahr leicht gestiegen. Insgesamt ereigneten sich knapp 15 000 Unfälle mit Lkw-Beteiligung, wie das Innenministerium mitteilte. Das sind 1,3 Prozent mehr als im Vorjahr, als es zu knapp 14 800 solcher Unfälle kam. Die Zahl der Lkw-Unfälle mit Verletzten ist um knapp vier Prozent auf 3091 Unfälle gesunken. Nach wie vor sind Lkw-Fahrer in gut zwei Drittel aller Lkw-Unfälle die Verursacher. Hauptgründe waren sowohl im Jahr 2015 als auch im Jahr 2016 Abstandsunterschreitungen, Verstöße beim Abbiegen, Wenden und Rückwärtsfahren sowie Vorfahrtsverstöße und überhöhte Geschwindigkeit.

Das Land richtet seine Verkehrsüberwachung daher an diesen Ursachen der Lkw-Unfälle aus. Dank moderner digitaler Technik habe die Polizei im vergangenen Jahr deutlich mehr Verstöße gegen Abstands- und Tempovorschriften festgestellt, heißt es vom Ministerium. Zusätzlich gehe man auf die Fahrer zu: Von der Polizei werden an Rast- und Autohöfen sogenannte Trucker-Treffs organisiert, bei denen Berufskraftfahrer über Unfallursachen und Gefahren wie Übermüdung aufgeklärt werden.

