Stuttgart (dpa/lsw)Die Zahl der Arbeitslosen in Baden-Württemberg ist im März weiter gesunken. 193.063 Menschen waren ohne Job, wie die Bundesagentur für Arbeit am Freitag mitteilte. Das waren knapp 3600 oder 1,8 Prozent weniger als im Februar. Die Arbeitslosenquote sank von 3,2 auf 3,1 Prozent. Damit gab es auch deutlich weniger Arbeitslose als vor einem Jahr. Im März 2018 waren es noch mehr als 200.000, damals lag die Quote bei 3,3 Prozent. Seither hat sich vor allem die Zahl der Langzeitarbeitslosen deutlich reduziert.