Stuttgart (dpa/lsw) - Eine Vielzahl junger Leute auf Jobsuche hat die Arbeitslosenzahl in Baden-Württemberg im Juli wieder etwas nach oben getrieben. Die Quote blieb allerdings unverändert bei 3,4 Prozent, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Dienstag in Stuttgart mitteilte. Insgesamt waren 209 668 Menschen im Juli im Südwesten ohne Arbeit, 1934 oder 0,9 Prozent mehr als im Juni. Grund dafür sei vor allem, wie immer im Sommer, dass junge Leute nach dem Ende ihrer Ausbildung einen Arbeitsplatz suchten und sich in dieser Zeit arbeitslos meldeten, hieß es. Im Vergleich zum Vorjahr gingen die Zahlen deutlich zurück. Im Juli 2016 waren gut 223 000 Menschen arbeitslos gemeldet, die Quote lag bei 3,7 Prozent.

