Ludwigsburg/Fellbach (dpa/lsw)Während die SPD hofft, endlich die Talsohle erreicht zu haben, will die CDU die AfD überflüssig machen. Die FDP sorgt sich um die CDU, und die Grünen sorgen sich um die politische Kultur. Beim politischen Aschermittwoch im Südwesten leckten die einen ihre Wunden, und andere hatten Spaß am Lästern.

SPD - Noch vor einen paar Tagen wollte der inzwischen ehemalige Parteichef Martin Schulz beim politischen Aschermittwoch der Südwest-SPD in Ludwigsburg für eine neue große Koalition werben. Nach seinem Rücktritt übernahm Bundesgeneralsekretär Lars Klingbeil diese Rolle - und versprach der Basis zugleich eine Erneuerung der Partei in der Regierung. Die SPD solle wieder der Ort werden, an dem über Verteilungsfragen diskutiert werde, sagte Klingbeil. Im Koalitionsvertrag mit der Union steckten 70 bis 80 Prozent SPD drin. Die Gegner lehnten eine Groko ab, weil sie hundert Prozent der SPD-Inhalte durchsetzen wollten. "Ich glaube nicht, dass wir als SPD bei einer Neuwahl 51 Prozent bekommen", sagte Klingbeil. Auch Landeschefin Leni Breymaier sprach sich gegen eine Minderheitsregierung in Berlin aus. Im Bundestag gebe es eine rechtskonservative Mehrheit. "Wo soll denn da die Mehrheit für unsere Themen herkommen?", sagte Breymeier. "Es wird kein Weiter so geben. Wir müssen laut und deutlich sagen, wo die Unterschiede zwischen CDU und SPD sind."

CDU - Präsidiumsmitglied Jens Spahn (CDU) warf der SPD Ränkespiele wie im "Denverclan" vor. Die Sozialdemokraten tänzelten um die Macht herum, lästerte er in Fellbach. Dabei würden 95 Prozent der Politiker in der Welt sich darum reißen, in einem so prosperierenden Land mit zu gestalten. Der Name Spahn wird in der CDU zurzeit als erstes genannt, wenn es darum geht, jüngere Leute ins Kabinett zu holen. Als Felder, in denen die CDU sich besonders profilieren könne, nannte Spahn Bildungs-, Familien- und Europa-Politik. So gehe die von der GroKo geplante Erhöhung des Kindergeldes auf das Konto der Union. Er plädierte für ein durchlässiges Bildungssystem, das den Begabungen der Kinder Rechnung trage. Beim Thema Integration betonte er die Notwendigkeit eines Einwanderungsgesetzes. "Die Menschen wollen geordnete Zuwanderung und wissen, dass Hilfe nicht missbraucht wird." Spahn setzte sich deutlich von der AfD ab und mahnte, keine Kraft rechts von der Union zuzulassen.

FDP - Die Landes-Liberalen droschen in Karlsruhe kräftig auf CDU und SPD ein. "In der CDU sind die Narren los, die merken gar nicht, dass Aschermittwoch ist, die machen einfach weiter", rief Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke vor Anhängern. CDU-Landeschef Thomas Strobl und der CDU-Fraktionsvorsitzende Wolfgang Reinhart bekriegten sich in einer Art und Weise, "da könnte "House of Cards" im Kinderprogramm laufen". Es sei bezeichnend, dass Grüne und CDU im Land eine Koalitionskrise wegen des Wahlrechts hätten, aber nicht wegen so wichtiger Dinge wie Haushalts- oder Bildungspolitik oder der Polizeireform. Mit Blick auf Berlin warf Rülke der CDU inhaltliche Selbstaufgabe vor. "Das CDU-Motiv ist eben, irgendwie mit Mutti (Angela Merkel) weiterregieren, besser als gar nicht zu regieren."

GRÜNE - In Biberach warnte Ministerpräsident Winfried Kretschmann vor Zerfallserscheinungen der politischen Kultur: "Das ist unheimlich, finde ich, was da auf der Welt geschieht." Das Verhältnis, dass etliche wichtige Politiker inzwischen zu Fakten entwickelten, sei sehr beunruhigend. "Ich will nochmal sagen: Jeder hat ein Recht auf eine eigene Meinung, aber nicht jeder hat ein Recht auf eigene Fakten. Das ist ein fataler Irrtum." Kretschmann forderte zudem Offenheit gegenüber Anderen: "Wir müssen Einwanderern das Gefühl geben: Wenn Ihr Euch anstrengt, wenn Ihr Euch an unsere Grundregeln der Demokratie haltet, dann könnt Ihr auch hier was erreichen und was werden. Und wir wollen euch dabei wirklich unterstützen, so gut wir könne. Das ist unsere Aufgabe." Mit Blick auf die mögliche Groko in Berlin ist Kretschmann vor allem auf das Bundesinnenministerium und den Bereich Heimat gespannt: "Jetzt warten wir mal ab. Aber es klingt mir schon ein bisschen nach Polit-Kitsch."