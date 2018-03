Anzeige

Esslingen/BerlinDie SPD-Mitglieder sind das Zünglein an der Waage. An diesem Wochenende entscheidet sich, ob wir eine Neuauflage der Großen Koalition haben werden. Fällt das Mitgliedervotum pro GroKo aus, kann die Regierung endlich ihre Arbeit aufnehmen. Spätestens mit diesem Startschuss wird sich auch die politische Sprache im Bundestag ändern. Erodierende Volksparteien, dem Populismus zugetane Abgeordnete mit scharfer Zunge in der Rolle der Oppositionsführung, durch den Verknappungs- und Schnelligkeitswahn der Netzwelt stark verkürzte (Un)-Wahrheiten – dies bleibt nicht ohne Folgen, was auch schon der zurückliegende Wahlkampf gezeigt hat.

Ein gutes Beispiel für Sprache und Deutungshoheit in der Politik ist der Begriff „subsidiär Schutzberechtigte“ (siehe Kommentar). Erik Flügge, in Backnang geboren, in Tübingen studiert und heute als Politikberater tätig, spricht von einem „Monsterbegriff“. In seinem Blog schreibt er: „,Subsidiär Schutzberechtigte’ ist ein Bürokratenbegriff. Er steht für Menschen, die von Folter und Tod bedroht sind. Das weiß niemand in Deutschland. Darum sind ‚subsidiär Schutzberechtigte’ den Leuten suspekt. ‚Von Tod und Folter Bedrohte’ würden weitaus mehr Menschen schützen wollen.“ Seiner Meinung nach trägt die Union daran die Schuld. Dabei muss man wissen, dass Flügge laut eigenen Worten der SPD und den Grünen zugewandt ist. „Die Konservativen wollen keinen Familiennachzug für von Tod und Folter bedrohte Menschen – und damit das die Bevölkerung auch so sieht, nutzen die Konservativen seit dem Wahlkampf nur noch den Begriff ‚subsidiär Schutzberechtigte‘. Ein brillant einfacher Plan. Man benennt Menschen, die Menschen gerne schützen wollen, einfach so um, dass man sie nicht mehr retten möchte.“ Und die SPD falle auf solche Sprachtricks immer wieder rein.

Kritische Lokalpolitiker vermisst

Rainer Hillgärtner von der Initiative Gemeinsam für Flüchtlinge in RSKN sieht es ähnlich: „Kalte Bürokraten haben diesen Sprachgebrauch eingeführt. Und sie haben mit diesem Wortungetüm erfolgreich darauf spekuliert, dass die ‚Subsidiären‘ in der Bevölkerung als Menschen angesehen werden, deren Schicksal eher unbeachtet bleiben kann, eben ‚sub‘, also ‚unter‘, ‚darunterliegend‘ oder ‚niedrig‘.“ Hillgärtner zu Folge wollten „einflussreiche Kräfte in den Unionsparteien offenbar keine Familienzusammenführung für die von Tod und Folter bedrohten Menschen. Sie sprachen davon, dass dann ja immer mehr kommen, dass also immer mehr nachziehen, was ja als bedrohlich empfunden werden kann. Damit die Öffentlichkeit das auch so sieht, wurden im Wahlkampf vorwiegend nur noch die Begriffe ‚subsidiär Schutzberechtigte’ und ‚Nachzug’ gebraucht. Der Plan war genial und er war erfolgreich, siehe Koalitionsvertrag.“ Er habe Lokalpolitiker – auch in Esslingen – vermisst, die gegen die rhetorischen Trickser vorgehen. Vielmehr sei der „zweifelhafte Sprachgebrauch vornehmlich von konservativen Kreisen in der Union permanent fortgesetzt“ worden. „Im politischen Diskurs eigneten sich dann andere politische Akteure die Sprachregelung gedankenverloren an“, sagt Hillgärtner. „Den Versuch einer begrifflichen Richtigstellung hat es leider nicht gegeben.“

„Begriffe prägen die Wirklichkeit“

Der Koalitionsvertrag trägt die SPD-Unterschrift, insofern machen sich auch Sozialdemokraten mit diesen Begriffen gemein, die hier exemplarisch die Herausforderung im Umgang mit politischer Sprache illustrieren sollen. „Begriffe prägen die Wirklichkeit, sind Teil der politischen Auseinandersetzung und des Streits“, sagt Michael Wehner von der Landeszentrale für politische Bildung in Baden-Württemberg und ergänzt: „Die politische Auseinandersetzung ist wieder schärfer, der Streit wird auch mit Hilfe des Begriffskampfes und der pointierten Darstellung von Themen geführt.“ Der Politikwissenschaftler führt noch ein weiteres Beispiel an. Der semantische Streit um Flüchtlinge und Geflüchtete mache deutlich, ob man selbst von aktiv gestaltenden Menschen oder über vom Schicksal gebeutelte Personen sprechen möchte. „Es geht um die Emotionen hinter den Begriffen“, sagt Wehner. „Das ist oft eine Gratwanderung.“ Diese Wirkung richte sich nach innen und nach außen, also in die Partei und an die Bürger. Der Einsatz von Sprache mit einem manipulativen Hintergedanken ist kein neues Phänomen. Transitzonen, Registrierungszentren, Sammellager. Drei Begriffe, drei Wirkungen, ein Fakt. „Das sind zum Teil Euphemismen, die von den harten politischen Wirklichkeiten ablenken“, sagt Wehner. „Ein schönes Beispiel ist auch, dass bei der DDR nie von Schleppern gesprochen wird, da waren es Fluchthelfer.“

Presse, Politik und Wissenschaft müssen reflektieren

Beispiele poppen täglich auf – und die neue Konstellation der Bundespolitik mit sinkenden Wählerzahlen für Volksparteien, der Erstarkung der AfD, der Zunahme des politischen Diskurses auch im Netz wird sich auf die Sprache auswirken. Die Folge ist, dass die Bedeutung der Spindoktoren zunehme und sich die politische Kommunikation weiter professionalisiere, wie Michael Wehner sagt. Dies gelte auch auf Landesebene: „Die Sprache wird als persuasives Mittel eingesetzt, damit man den Kampf um die Aufmerksamkeit gewinnen kann. Gerade im Zusammenhang mit Populismus gewinnt dies an Bedeutung.“ Diese Entwicklung begrüßt der Politikwissenschaftler, wenn daraus folgt, dass Vorgänge und Fakten verständlicher formuliert sowie klar benannt werden. Resultieren Begriffsverwirrung und -schönung aus sprachlichen Tricksereien, dann keimen Gefahren. „Es ist schwer zu prognostizieren, was sich eher durchsetzt. Das ist ein ambivalenter Prozess – und es ist die Aufgabe von Presse, Politik und Wissenschaft, immer wieder zu reflektieren“, sagt Wehner, was sein Professorenkollege Thomas Niehr ähnlich sieht (siehe Interview). „Solange wir uns auf dem Boden des Grundgesetzes bewegen, ist Sprache genau das Mittel, um unterschiedliche Perspektiven deutlich zu machen“, sagt der Sprachwissenschaftler.

„Kurs der bewussten Provokation“

Der gebürtige Freiburger Frank Stauss ist ein Werbefachmann, ein Politprofi in Wahlkampfangelegenheiten. Im Willy-Brandt-Haus gilt er als „Mann für aussichtslose Lagen“. Der Autor von „Höllenritt Wahlkampf“ kennt sich mit der Wirkung von Worten aus und meint, dass der Begriff „,subsidiär Schutzberechtigte’ eher im gesetzgeberischen und fachspezifischen Vorlauf“ entstanden ist als in manipulativer politischer Absicht. „Von diesem Begriff hat im Grunde in der politischen Debatte niemand etwas, da er für die große Mehrheit der Menschen gar nicht verständlich ist.“ Politische „Kampfbegriffe“ hingegen, wie er sagt, sind bewusst eingesetzt und klar manipulativ. „Wirtschaftsflüchtling“ sei so ein Beispiel, das sich anhöre, „als wolle jemand bei uns Karriere machen. Und nicht, als ob jemand häufig existenzbedrohender Not zu entkommen versucht.“ Die eher neutralen Begriffe „Familiennachzug“ oder „-zusammenführung“ bekämen eine Tendenz erst im manipulativen Kontext: „Bei ,neue Flüchtlingsflut durch Familiennachzug’ erfolgt die Manipulation durch die Verbindung von Flüchtlingen und Flut mit der Absicht, den eigentlich positiven Begriff des Familiennachzugs zu beschädigen.“

Demokratische Parteien nehmen Kampf auf

Wenn Frank Stauss auf den Bundestag blickt, sei schon vor dem endgültigen Start der neuen Regierung deutlich, dass die AfD„ihren Kurs der bewussten Provokation fortführen wird“. Allerdings habe die Debatte zum Fall des Journalisten Deniz Yücel auch gezeigt, „dass die demokratischen Parteien im Parlament durchaus bereit sind, diesen Kampf aufzunehmen. Insofern kann eine beherzte Debatte am Ende auch zu mehr Klarheit führen.“ Stauss erwartet eine Vereinfachung in der Sprache. Die besondere Herausforderung für die demokratischen Kräfte werde darin liegen, eine vereinfachte Sprache nicht mit einfachen Lösungen zu verwechseln: „Denn die gibt es ja nicht – weshalb Populisten mit vermeintlich einfachen Lösungen es semantisch natürlich auch immer einfacher haben.“

Ein Interview zum Thema finden Sie hier

Fabian Schmidt kommentiert an dieser Stelle