Von Bettina Grachtrup





Stuttgart - Ein Absturz in der Wählergunst auf 27,0 Prozent - wie kann die CDU da noch die Chuzpe besitzen, selber eine Regierung bilden zu wollen? Nach der Landtagswahl vom Sonntag stellte sich so mancher Beobachter diese Frage. Aber auch in der CDU gärte es. Die einstige „Staatspartei“ wurde schließlich das erste Mal von den Grünen als stärkste Kraft überholt. Während Ministerpräsident Winfried Kretschmann die Chancen für Grün-Rot-Gelb und Grün-Schwarz auslotete, hielt CDU-Fraktionschef Guido Wolf am Ziel fest, ein eigenes Bündnis aus CDU, SPD und FDP zu schmieden. Gestern platzte der Traum: Die SPD winkte ab, die FDP schließlich auch. Die Liberalen wollen keine Koalition zusammen mit den Sozialdemokraten eingehen.

Zuvor hatten CDU-Politiker Wolf einen Realitätsverlust vorgeworfen. Der frühere CDU-Wissenschaftsminister Peter Frankenberg warnte schon am Dienstag vor Schwarz-Rot-Gelb. Denn das sähe so aus, als ob sich Wahlverlierer zusammenschlössen, um sich gegenseitig Posten zuzuschachern. Der CDU-Oberbürgermeister von Schwäbisch Gmünd, Richard Arnold, zog nach und bezeichnete eine „Deutschlandkoalition“ als völlig abwegig. Und der frühere CDU-Finanzminister Willi Stächele forderte mit Blick auf die Landtagswahl sogar Wolfs Rücktritt: „Bei einem solchen Ergebnis muss man die politische Verantwortung übernehmen.“

Doch Wolf macht keine Anstalten, in die zweite Reihe zurückzutreten. Im Gegenteil: Am Dienstag, zwei Tage nach der Landtagswahl, ließ er sich zum CDU-Fraktionschef wiederwählen - ein Vorgehen, das einige Parteifreunde doch mächtig irritierte und an Methoden des früheren Ministerpräsidenten Stefan Mappus (CDU) erinnerte: brachial Fakten schaffen, bevor es zu spät sein könnte. Wolf beteuerte nach seiner Wiederwahl zum Fraktionschef, nicht an Rücktritt gedacht zu haben. „Ich bin ein Mensch, der Verantwortung übernimmt und sich nicht vom Acker macht, wenn der Wind etwas eisiger ins Gesicht bläst.“ Immerhin bekam der einstige Spitzenkandidat in seiner Fraktion trotz des desolaten Landtagswahlergebnisses in geheimer Wahl dann doch 34 Ja-Stimmen bei sieben Nein-Stimmen - ein durchschnittliches Ergebnis. In der Fraktion klammerten sie sich zum Teil noch an die schöne Illusion einer von Wolf geführten Regierung, in der wesentliche Posten mit Mitgliedern auch aus ihren Reihen besetzt werden könnten. Und der Gedanke, als Juniorpartner bei einem grünen Ministerpräsidenten Kretschmann am Katzentisch sitzen zu müssen, ist hier tatsächlich vielen ein Graus. Zudem gilt es, der Basis zu dokumentieren, zumindest alles versucht zu haben, um selber die Regierung zu führen.

Nachdem am Mittwoch das erste Mal Grün-Schwarz sondiert wurde, gab CDU-Landeschef Thomas Strobl vor Journalisten den Ton an. Wolf schaute ziemlich bedröppelt in die Kameras, gab in einem kurzen Statement Gemeinsamkeiten und Knackpunkte einer grün-schwarzen Koalition kund und war dann ziemlich schnell verschwunden. Strobl blieb noch etwas und gab bereitwillig Fernsehinterviews.

Gestern Morgen deutete Wolf im „Deutschlandfunk“ bereits an, dass es um Schwarz-Rot-Gelb nicht gut bestellt ist. Auf die Frage, ob es nicht der klare Wählerwille sei, dass Kretschmann Ministerpräsident bleibe, antwortete er: „Das ist völlig klar, und das akzeptieren wir, dass der Wähler sich hier eindeutig positioniert hat.“

Damit bleibt Grün-Schwarz als letzte Option, in Baden-Württemberg eine Regierung zu bilden. Die CDU ist nun in einer relativ starken Verhandlungsposition. Eine Alternative wären nur Neuwahlen - doch die zieht derzeit keine der handelnden Parteien in Erwägung.