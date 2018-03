Anzeige

Stuttgart (dpa/lsw)Justizminister Guido Wolf (CDU) will Gefangene per Video-Chat medizinisch betreuen. Zunächst solle die Telemedizin in den Gefängnissen Adelsheim (Neckar-Odenwald-Kreis), Rottenburg und Stuttgart, im Frauengefängnis Schwäbisch Gmünd (Ostalbkreis) und im Justizvollzugskrankenhaus Hohenasperg (Landkreis Ludwigsburg) getestet werden. Das sagte Wolf den Zeitungen «Heilbronner Stimme» und «Mannheimer Morgen» (Dienstag).

Schon in einigen Wochen solle das Pilotprojekt starten, bei dem ein Arzt den Gefangenen am Bildschirm berät und auch diagnostiziert. «Ich sehe hier großes Potenzial zur Verbesserung der medizinischen Versorgung der Gefangenen, gerade an Wochenenden und Feiertagen», sagte Wolf. Das Projekt ist auf einen sechsmonatigen Testlauf angelegt. Bewährt sich das Verfahren, soll es auf alle 17 Gefängnisse im Südwesten ausgedehnt werden. Darin sitzen mehr als 7200 Gefangene.

Der Justizminister rechnet in der Testphase demnach mit Kosten in Höhe von rund 470 000 Euro. Zudem wird es eine Begleitstudie geben.