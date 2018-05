Anzeige

Stuttgart (dpa/lsw) - Obwohl es seit Jahresbeginn eine Rauchmelderpflicht gibt, sind in Baden-Württemberg immer noch nicht alle Wohnungen damit ausgestattet. „Bei einem Brand ist der Rauch weitaus gefährlicher als das Feuer selbst“, sagte Thomas Bürkle, Präsident des Fachverbands Elektro- und Informationstechnik Baden-Württemberg, am heutigen Donnerstag in Stuttgart. Er appellierte anlässlich des Rauchmeldertages an diesem Freitag (13.11.) an die Eigentümer, ihre Immobilie auf den technisch und rechtlich aktuellen Stand zu bringen. Während ein Brandherd tagsüber meist schnell entdeckt und gelöscht sei, würden Brände vor allem nachts schnell zur tödlichen Gefahr. „Denn im Schlaf riecht der Mensch nichts“, sagte Bürkle. Nach Angaben der Feuerwehr kommen rund 70 Prozent der Brandopfer nachts ums Leben. 80 Prozent bis 90 Prozent davon sind Rauchtote. Die Fachbetriebe des Elektrohandwerks erhalten laut Bürkle immer noch Aufträge zur Nachrüstung unterversorgter Wohnungen. „Dies lässt darauf schließen, dass es auch noch einige schwarze Schafe gibt, die bislang gar nichts unternommen haben“, sagte er.