Biberach (dap/lsw) - Zwei mal innerhalb von zwei Tagen hat es in ein und derselben Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Biberach an der Riß gebrannt. Zuerst war dort am Sonntagabend ein Feuer ausgebrochen, wobei ein Mann leicht verletzt wurde.

Wie die Polizei in Ulm mitteilte, konnten beim zweiten Brand in der Nacht zum Dienstag alle Bewohner das Gebäude rechtzeitig verlassen. Ein 31-Jähriger erlitt leichte Verletzungen. Ob der Verletzte, der gleiche Mann ist wie am Sonntag, konnte die Polizei nicht sagen. Die Polizei ermittelt die Brandursache. Der neue Sachschaden liegt bei ungefähr 100 000 Euro.

Am Sonntag konnten alle Bewohner unverletzt aus dem Haus gerettet werden. Der Sachschaden hier betrug etwa 200 000 Euro.

