Neubulach (dpa/lsw) - Der Brand in einem Mehrfamilienhaus in Neubulach (Kreis Calw) mit zwei Toten ist nach vorläufigen Erkenntnissen der Polizei nicht vorsätzlich gelegt worden. Für eine Brandstiftung hätten Sachverständige des Landeskriminalamtes sowie des Kriminalkommissariats Calw keine Hinweise gefunden, teilte das Polizeipräsidium Karlsruhe am Mittwoch mit. Eine eindeutige Brandursache habe jedoch bei Untersuchungen am Dienstag noch nicht festgestellt werden können. Hinsichtlich eines möglichen technischen Defekts würden die Ermittlungen noch andauern.

Derweil ergab eine Obduktionen laut Polizei, dass es sich bei den zwei Toten „mit hoher Wahrscheinlichkeit“ um den in dem Haus gemeldeten 42-jährigen Mann und seine 72-jährige Mutter handelte. Der Mann sei durch direkte Brandeinwirkung gestorben, die Frau an einer Rauchgasvergiftung. Sieben Menschen hatten unterschiedlich schwere Rauchgasvergiftungen erlitten. Die Feuerwehr rettete insgesamt 18 Bewohner aus dem brennenden Gebäude im Zentrum des 5500-Einwohner-Ortes im Schwarzwald.