Anzeige

Pforzheim (dpa/lsw) - Bei einem Brand in Pforzheim ist ein Einfamilienhaus vollständig zerstört worden. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 400 000 Euro. Der 73-jährige Hausbesitzer arbeitete am Samstagabend in seiner Werkstatt mit Wachs, wie die Polizei mitteilte. Dabei soll es auf noch ungeklärte Weise zum Brand gekommen sein. Der Mann, seine ebenfalls 73-jährige Ehefrau und die beiden Hunde konnten das Haus selbst und unverletzt verlassen, wie die Feuerwehr mitteilte. Durch die Rauchentwicklung kam es zeitweise zu Sichtbehinderungen auf der nahegelegenen Autobahn 8.