Stuttgart (dpa/lsw)Autofahrer müssen sich im Südwesten am Wochenende auf lange Staus einstellen. Da in mehreren Bundesländern im Norden und Osten Deutschlands - darunter Mecklenburg-Vorpommern, Berlin und Hamburg - die Sommerferien beginnen, rechnen Innenministerium und ADAC auch in Baden-Württemberg mit vollen Autobahnen. Besonders gefährdet seien die A5, A6, A7, A8, A81 sowie die B31.

«Wir rechnen mit sehr viel Verkehr von Norden nach Süden», sagte auch Reimund Elbe vom ADAC. Es gebe viele Reisende auf dem Weg nach Österreich, Kroatien oder in die Schweiz. Auch aus Sachsen und Thüringen, wo die Ferien bereits vor einer Woche begannen, und aus den Niederlanden sei eine zweite Reisewelle zu erwarten. Besonders von Freitagmittag bis Samstagmittag soll es heikel werden. Viele Baustellen verschärften die Situation - insbesondere auf der Strecke zwischen Heilbronn und Mannheim.