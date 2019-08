Mannheim (dpa/lsw)E-Tretroller im Visier: Die Polizei in Mannheim und Heidelberg hat mit der verstärkten Kontrolle von E-Scooter-Fahrern begonnen. Beteiligt an der Schwerpunktwoche sind auch die städtischen Ordnungsdienste. Es gehe zum Beispiel um Fahrten in den Fußgängerzonen oder auf Gehwegen, zwei Menschen auf einem Roller oder das Fahren entgegen der Fahrtrichtung, sagte Polizeisprecher Michael Klump am Mittwoch. «Alles, was man falsch machen kann, wird auch falsch gemacht.»

Seit kurzer Zeit stehen in beiden Städten E-Tretroller von Verleihern zur Verfügung. Beschwerden über Fehlverhalten hätten sich seitdem gehäuft. Auch Unfälle mit Verletzten habe es schon gegeben. Klump wies besonders darauf hin, dass es sich bei den vor allem bei jungen Menschen beliebten E-Scootern um Kraftfahrzeuge handelt und dieselben Alkoholgrenzwerte wie für Autofahrer gelten. Für Fahranfänger unter 21 Jahren heißt das: 0,0 Promille. Ergebnisse der Kontrollen sollen in einer Woche vorliegen.