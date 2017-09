Anzeige

Stuttgart (dpa) - Junioren-Europameister Nick Klessing hat am Samstag schon vor Beginn der WM-Qualifikation der deutschen Turner seine Hoffnungen auf einen Start bei den Welttitelkämpfen in Montreal (2. bis 8. Oktober) begraben müssen. Der Hallenser knickte im Einturnen in Stuttgart nach der Landung seines Kasamtsu-Sprunges unglücklich um und zog sich eine schmerzhafte Fußverletzung zu. Diese machte einen Start bei der entscheidenden Qualifikation in der Stuttgarter Scharrena unmöglich.