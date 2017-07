Esslingen (red) - Burkhard Wittmacher, Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen, ist von den Vorstandsvorsitzenden der Sparkassen in Baden- Württemberg zum neuen Landesobmann gewählt worden. Das hat der Sparkassenverband Baden-Württemberg gestern mitgeteilt. In dieser Funktion ist Wittmacher Sprecher der Sparkassenvorstände und zugleich Vorsitzender der Konferenz der Vorstandsvorsitzenden der 51 Sparkassen in Baden-Württemberg. Als Landesobmann vertritt Wittmacher die Interessen der Vorstände auch auf Bundesebene im Landesobleuteausschuss beim Deutschen Sparkassen- und Giroverband (DSGV).

Der 50-Jährige tritt sein neues Amt zum 1. Oktober 2017 an. Sein Vorgänger Carsten Claus, Vorstandschef der Kreissparkasse Böblingen, tritt zum 30. September in den Ruhestand. Sparkassenpräsident Peter Schneider gratulierte: „Mit Burkhard Wittmacher tritt eine erfahrene und allseits geschätzte Persönlichkeit in den engsten Führungskreis des Sparkassenverbands.“ Stellvertretender Landesobmann ist weiterhin der Vorsitzende des Vorstands der Sparkasse Lörrach-Rheinfelden, André Marker.

zur person

Burkhard Wittmacher wurde 1967 in Oberhausen geboren. Nach dem Abitur studierte er in Bamberg und Tübingen Betriebs- und Volkswirtschaftslehre. Nach dem Diplomabschluss als Volkswirt arbeitete er zunächst jahrelang bei der Landesgirokasse, später bei der LBBW unter anderem in New York. 2001 übernahm er die Leitung des Zentrums für Unternehmenskunden der LBBW in Leinfelden-Echterdingen. 2006 wurde er Mitglied des Vorstands der Sparkasse Memmingen - Lindau - Mindelheim. Fünf Jahre später wechselte Wittmacher in den Vorstand der Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen. Im April 2015 wurde er Vorsitzender des Vorstands.

Wittmacher ist verheiratet und hat zwei Kinder.