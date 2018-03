Anzeige

Esslingen - Der Untersuchungsausschuss des Landtags zur Klärung der Beziehungen der rechtsextremen Terrororganisation NSU in den Südwesten geht einer Fülle von Themen nach: Er untersucht den Tod der Polizistin Michèle Kiesewetter am 25. April 2007 in Heilbronn. Zudem prüft er die Umstände des Todes des Neonazi-Aussteigers Florian Heilig, der sich am 16. September 2013 laut bisherigen Erkenntnissen am Cannstatter Wasen selbst in seinem Auto verbrannt hat. Heilig sollte am gleichen Tag zum Mord an der Polizistin aussagen. Hinzu kommt der Komplex Ku-Klux-Klan: Ein Dienstführer der ermordeten Polizistin gehörte der rassistischen Vereinigung an. Der Vorsitzende des Untersuchungsausschusses, Landtagsvizepräsident Wolfgang Drexler (SPD), zieht eine Zwischenbilanz.

In der letzten Sitzung des NSU-Untersuchungsausschusses vor der Sommerpause hat der als Zeuge geladene Staatsanwalt Christoph Meyer-Manoras den Mord an der Polizistin Kiesewetter einen Zufall genannt. Überzeugt Sie das?

Drexler: Wir haben im Untersuchungsausschuss bisher noch nicht herausgefunden, ob es Verbindungen von Kiesewetter zu den Tätern gab. Wir wissen auch nicht, ob es durch ihre Einsatzorte als Polizistin Verbindungen gab. Insofern ist die Generalbundesanwaltschaft ebenso wie der zuvor ermittelnde Staatsanwalt zur Überzeugung gekommen, dass alles andere auszuschließen ist. Es kann nur ein Zufallsmord an Kiesewetter gewesen sein. Wir brauchen, wenn wir dieser These entgegentreten wollen, Beweise, dass es andere Bezüge des Trios der NSU-Täter zu Kiesewetter und ihrer Arbeit gibt.

Das hört sich natürlich seltsam an: Die NSU-Terroristen fahren also munter auf die Heilbronner Theresienwiese und warten mal, bis Uniformierte vorbeischauen, knallen sie dann ab und nehmen die Dienstwaffe als Trophäe mit?

Drexler: Das sind auch unsere Bedenken. Da müsste dann doch sehr viel Zufall zusammengekommen sein. Deshalb ist die Frage: Wenn es die NSU-Täter waren - gab es weitere Helfer? Gab es weitere, die das abgesichert haben? Man muss sehen, ob es dafür Hinweise gibt, oder ob die das tatsächlich zu zweit oder zu dritt gemacht haben.

Laut dem Staatsanwalt wurden Phantombilder nicht veröffentlicht und ein E-Mail-Account der Polizistin blieb unbeachtet. Im Ausschuss kam nicht nur Ihnen das etwas seltsam vor. Welchen Verdacht haben Sie?

Drexler: Ich glaube eher, dass der Staatsanwalt davon ausging: Ich kriege aus Amerika, wo der E-Mail-Server steht, sowieso keine Antwort. Wir haben im Ausschuss aber gesagt, dass wir das nicht verstehen. Am Anfang gab es keine Hinweise, wohin man ermitteln soll, man war gegenüber allem offen. Dann hätte man auch die Inhalte dieses Accounts sicherstellen müssen, um zu überprüfen, was dort gespeichert ist. Das ist nach wie vor nach meiner Meinung ein Fehler.

In der vorausgegangenen Sitzung war die Rede von neun Zeugen, über die im Zusammenhang mit dem Feuertod von Florian Heilig die Polizei weder die Staatsanwaltschaft noch den Ausschuss informiert hatte. Absicht oder ein neues Glied in der Kette der inzwischen kaum mehr glaubhaften Pannen?

Drexler: Für Absicht habe ich bisher keinen Beweis. Es ist wahrscheinlich eine weitere Panne, die wir uns auch nicht erklären können. Wir wollen deswegen dazu auch vier Zeugen laden. Unter anderem auch Polizeibeamte, damit uns mal erklärt wird, wie so etwas zustande kommen kann, dass diese neun Zeugen nicht bei der Staatsanwaltschaft in den Ermittlungsakten erwähnt wurden.

Um welchen Personenkreis handelt es sich?

Drexler: Es handelt sich um zwei Privatpersonen, die zum Brand und zur Frage aussagen sollen, ob sich das Fahrzeug eine Stunde vor dem Brand noch bewegt hat- das ist für uns eine neue Tatsache. Und es geht um zwei Polizeibeamte.

Welche Hinweise auf mögliche Kontakte zur rechtsextremen Szene haben sich bisher in Kiesewetters Heimat ergeben?

Drexler: Nach unseren bisherigen Informationen keine, wir sind aber mit den Untersuchungen noch nicht am Ende. Der Untersuchungsausschuss in Thüringen beschäftigt sich mit dieser Sachlage auch. Mit ihm werden wir uns koordinieren. Aber wir werden uns sicher noch der Frage zuwenden, ob es solche Verbindungen gab.

Der Konflikt des Ausschusses mit dem Rechtsextremismusforscher Hajo Funke schwelt. Es geht um die Herausgabe einer Festplatte und eines Handys von Florian Heilig. Was treibt den Professor um?

Drexler: Das wissen wir auch nicht, am Anfang haben wir sehr gut zusammengearbeitet. Es gab am 17. März 2015 ein Zusammentreffen mit der Familie von Florian H., Professor Funke, zwei Ausschussmitarbeitern und mir. Da wurde klar vereinbart, dass uns das Handy, der Laptop und der Camcorder - die Festplatte kannten wir noch gar nicht - übergeben werden. Wir haben dann über einen längeren Zeitraum immer wieder nachgefragt. Letztendlich kam an die Familie von Professor Funke nur der Camcorder und der Laptop zurück. Wir sind gerade dabei, zu versuchen, diese von der Familie über den Rechtsanwalt zu bekommen um sie möglicherweise nochmals untersuchen zu lassen. Aber auch das Handy ist für uns wichtig, weil es sehr wahrscheinlich das Handy ist, mit dem Florian H. in der Nacht, bevor er morgens um neun Uhr verbrannt ist, kommuniziert hat. Wir wissen nicht: Warum ist er auf dem Wasengelände gewesen? Für uns ist noch wichtig zu erfahren, wer den Anruf getätigt hatte, nach dem er am Sonntag, vor seinem Tod, um 17 Uhr nach Aussage der Familie sehr nervös geworden sei und gesagt habe: Das hat alles keinen Sinn mehr. Gab es da eine Bedrohungssituation? Insofern ist das Handy ganz wichtig. Ich muss die Begründung Professor Funkes für sein Aussageverweigerungsrecht akzeptieren, habe aber kein Verständnis dafür, dass er das macht.

Haben Sie die Erwartung, dass der Ausschuss außer dem fraglos erwiesenen Versagen mehrerer Behörden noch entscheidende Dinge zutage befördern kann?

Drexler: Ob wir das aus den Akten heraus bekommen, wird sich noch zeigen. Ich hoffe - so wie das beim Fall H. war - dass der eine oder andere, der sich vielleicht bisher zum Mord in Heilbronn nicht gemeldet hat, weil er damals der Meinung war, das muss nicht sein, sich noch meldet, obwohl das acht Jahre her ist. Dann könnten wir vielleicht noch zusätzlich etwas herausbekommen.

Reicht für die weitere Aufarbeitung die Zeit bis zur Wahl oder muss es nach dem 13. März 2016 mit einem neuen Ausschuss weitergehen?

Drexler: Das ist eine schwierige Frage. Beim Komplex Ku-Klux-Klan hatten wir drei Tage angesetzt, jetzt sind wir bei mehr als sechs. Bei Florian H. hatten wir ursprünglich zwei Tage geplant, jetzt sind wir bei sechs. Deswegen sind wir etwas in Verzug. Ich kann es noch nicht abschätzen. Der Ausschuss will ordnungsgemäß fertig werden, sodass wir den Abschlussbericht im Februar 2016 abgeben können. Ich sage aber auch: Gründlichkeit geht vor Schnelligkeit. Wenn wir dann noch Sachen offen haben, die wir nicht ordnungsgemäß wie bisher klären oder aufklären konnten, muss der Ausschuss beschließen, dass der Landtag gebeten wird, einen weiteren Untersuchungsausschuss einzusetzen.

Was ist Ihr persönliches Ziel des Ausschusses?

Drexler: Es sind mehrere Ziele: Licht reinzubringen und zu klären, ob von Polizei und Staatsanwaltschaft ordnungsgemäß ermittelt wurde. Zweitens: Sind Dinge unterlassen worden? Drittens: Gab es Bezüge des NSU nach Baden-Württemberg über das hinaus, was wir wissen? Und natürlich wollen wir durch unsere Arbeit den Angehörigen der Opfer, aber auch der Öffentlichkeit deutlich machen, dass wir die Dinge nicht stehenlassen, sondern uns so bemühen, aufzuklären. Dass wir jeden Stein umdrehen. Das ist ganz wichtig. Das schafft Vertrauen, denn Staatsräson ist nicht, wie manche sagen, keine Fehler zuzugeben. Ich finde, Staatsräson in einer solchen Situation ist, aufzuklären und alles klarzulegen.

Das Interview führte Hermann Neu.