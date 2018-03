Anzeige



Stuttgart (dpa/lsw) - Nach dem Altweibersommer jetzt der Kälteschock: In der Nacht zum Mittwoch sollen die ersten Schneeflocken in diesem Herbst in Baden-Württemberg fallen. Der Deutsche Wetterdienst erwartete am Dienstag, dass es im Schwarzwald in der Nacht oberhalb von 600 Meter schneit. Auf dem höchsten Berg im Südwesten, dem 1493 Meter hohen Feldberg, wird Frost und kräftiger Schneefall erwartet - bis zu fünf Zentimeter könnten liegenbleiben. Auf der Schwäbischen Alb sollen auch einige Schneeflocken fallen. Weiße Wiesen wird es am Mittwoch aber nur auf dem Feldberg geben: Höchsttemperaturen im Südwesten sollen bei vier bis elf Grad liegen.