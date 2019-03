WinnendenTrauer, Ohnmacht, Entsetzen, Wut. Die Zeit, sie scheint stehen geblieben zu sein. Nach dem Mittwoch, der alles veränderte, ist es einfach nicht Donnerstag geworden. Die Polizeisirenen sind verstummt, geblieben ist schiere Leere. 12. März 2009 – Tag eins nach dem Amoklauf von Winnenden: Es ist der Tag des Kerzenmeers vor der Albertville-Realschule, der Tag der Trauernden und Tröstenden, der Tag der stillen Schreie. 24 Stunden sind vergangen, seit der 17-jährige Tim K. 15 Menschen und am Ende sich selbst getötet hat. Im Schulgebäude sichern Polizisten die Spuren des Amoklaufs, des schwersten Verbrechens der Nachkriegsgeschichte im Land. Draußen hat jemand die Frage „Gott, wo warst Du?“ auf eine Holztafel gepinselt. Sie bleibt, wie viele andere, unbeantwortet.

Bewährungsstrafe für den Vater

Wer den 11. März in Winnenden miterlebt hat, hat Bilder gesehen, die er nicht vergisst. Als einer der ersten war Winnendens damaliger Oberbürgermeister Bernhard Fritz am Tatort. Im Interview mit unserer Zeitung berichtet er ein halbes Jahr später, wie ihn das Geschehen auch nach Wochen nicht losließ. „Mein größtes Problem war, dass ich keine Nacht mehr schlafen konnte.“ Im Jahr darauf verzichtet der CDU-Politiker auf eine erneute Kandidatur, zieht aus Winnenden weg.

Auch die Berichterstatter, die schon bald nach der Tat in der Kritik stehen, weil viele sich durch die überbordende Medienpräsenz in ihrer Trauer gestört fühlen, lassen die Eindrücke nicht kalt. „Dieser Tag steht völlig für sich“, sagt Michael Panzram, der als Reporter unserer Zeitung damals einer der ersten Journalisten vor Ort war. Weniger als zwei Stunden nach den Schüssen in der Albertville-Realschule ist die Situation unübersichtlich, die Lage ungeklärt, der Täter flüchtig. „Im Nachhinein habe ich oft gedacht, der hätte sich auch in jedem umliegenden Haus verschanzt haben können“, sagt Panzram.

Schnell machen in der Stadt Gerüchte die Runde. Weil ein Schüler mit Migrationshintergrund unter den Opfern ist, wird vermutet, es könnte einen ausländerfeindlichen Hintergrund geben. Weil die meisten Opfer Schülerinnen und Lehrerinnen sind, wird spekuliert, Frauenhass könnte das Motiv sein.

All das bewahrheitet sich nicht. Das Stuttgarter Landgericht müht sich im Prozess gegen den Vater, dessen Waffe Tim K. für seine Morde nutzte, Erklärungen für die Tat zu finden. Vergeblich. Der Tatverlauf lässt sich bis zum tragischen Finale in einem Wendlinger Autohaus fast lückenlos rekonstruieren. Auch erfährt die Öffentlichkeit, dass Tim K. als menschenscheu galt und sich am Computer mit Killerspielen beschäftigte, dass er wegen Gewaltfantasien in ambulanter psychiatrischer Behandlung war. Vage bleibt, ob er als vormaliger Schüler an der Albertville-Realschule gemobbt wurde. Am Ende verurteilt das Gericht den Vater, der Pistole und Munition nicht sachgerecht aufbewahrt hatte, wegen fahrlässiger Tötung zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und sechs Monaten. Strafrechtlich ist der Fall erledigt, als das Urteil drei Monate später rechtskräftig wird. Die Frage nach dem Warum bleibt offen.

Angehörige der Opfer gründen indes das „Aktionsbündnis Amoklauf Winnenden“, aus dem Später die „Stiftung gegen Gewalt an Schulen“ hervorgeht. Mit großem Engagement setzen sich die Mitglieder bis heute für Gewaltprävention und bessere Sicherheitsstandards an den Schulen im Land ein. Als im vergangenen Jahr die Forderung laut wird, Smartphones an Schulen aus pädagogischen Gründen zu verbieten, meldet sich die Stiftungsvorsitzende Gisela Mayer, Mutter einer in der Albertville-Realschule getöteten Referendarin, in unserer Zeitung mahnend zu Wort: „Am Tag des Amoklaufs haben Handys das Leben vieler junger Menschen gerettet.“

53 000 Waffen abgegeben

Die Albertville-Realschule hat in einem der drei Klassenzimmer, in denen der Täter mordete, mit Unterstützung des Stuttgarter Hauses der Geschichte einen Gedenkraum eingerichtet. Dort sind Tafeln mit Namen und Fotos der Opfer aufgestellt. Der Schock über die Tat sitzt bei den Baden-Württembergern indes tief und reicht über bloße Anteilnahme hinaus: Bei einer Waffenamnestie werden im Herbst 2009 binnen weniger Monate landesweit rund 53 000 legale und illegale Waffen freiwillig bei den Behörden abgegeben. Bundesweit sind es sogar 200 000. Für die Kleinstadt Winnenden bleibt der Amoklauf vom 11. März 2009 ein Stigma: Wie bei Eschede, Ramstein, Hoyerswerda oder Gladbeck verbinden viele fortan mit dem Ortsnamen zuvörderst die Tragödie. „Die Erinnerung wird verblassen, aber verschwinden wird sie nicht“, prophezeite Bernhard Fritz kurz vor seinem Ausscheiden aus dem Bürgermeisteramt.

Zum 10. Jahrestag gedenkt Winnenden am Montag der Opfer. Um 9.33 Uhr werden die Kirchenglocken läuten. Zu der Gedenkfeier am Mahnmal „Gebrochener Ring“ im Stadtgarten wird auch Innenminister Thomas Strobl (CDU) erwartet.

Spuren der Bluttat in Wendlingen

Ein Polizeihubschrauber kreiste am 11. März 2009 um die Mittagszeit über Wendlingen. Rund um die Stadt waren Polizei und Rettungsdienste im Einsatz. Im Stadtgebiet war zunächst jedoch den wenigsten bewusst, dass der Amokläufer von der Albertville-Realschule Winnenden mit dem Auto über die Autobahn ins Gewerbegebiet Wert jenseits des Neckars geflüchtet war. Gegen 12.15 Uhr betrat er das Autohaus Hahn. Dort erschoss er einen 46-jährigen Kunden und einen 36-jährigen Berater. Tim K. hatte ein Fluchtauto gefordert, was er nicht bekam.

Das Autohaus befindet sich nahe dem großen Einkaufszentrum im Wert. Das Gebäude wurde gesichert, um die Kundschaft nicht zu gefährden. „Wir hatten schreckliche Angst, wussten zunächst nicht, was da passiert“, sagte damals ein Verkäufer. Schulen, Kinderkrippen und andere öffentliche Einrichtungen ließ die Verwaltung sofort abriegeln. Eltern, deren Kinder im Unterricht waren, schwebten in Angst. Im Schusswechsel mit den Polizisten wurde der Täter mit jeweils einem Schuss in beide Beine verletzt. Dann floh er ins Autohaus, schoss durch die Scheibe mehrmals auf Beamte. Anschließend verließ er das Gebäude und lief auf ein benachbartes Firmengelände. Von dort schoss er auf ein Zivilfahrzeug der Polizei. Zwei Beamte hat er dabei schwer verletzt. Zeugen berichteten, dass er sich gegen 13 Uhr durch einen Schuss in den Kopf selbst getötet hat. Nach der Tat war das Autohaus abgesperrt. Einschusslöcher in den Scheiben erinnerten an die Tat. Notfalldienste versorgten die Verletzten. Augenzeugen standen unter Schock, bekamen Beistand von Psychologen und Seelsorgern.

Der 46-jährige Familienvater aus Kirchheim, den der Amokschütze am 11. März 2009 im Autohaus getötet hat, hinterließ eine Frau und zwei Kinder. Helmut Gagg, damals Kreisgeschäftsführer der Opferhilfsorganisation Weißer Ring, hat die Familie in den ersten Jahren nach der Tat betreut. „Bei der Verarbeitung eines solchen Traumas ist es wichtig, dass jemand da ist und zuhört.“ Bei den alltäglichen Dingen hat der pensionierte Kriminalhauptkommissar geholfen wie bei finanziellen Problemen. Durch die große Spendenbereitschaft von Privatpersonen und Unternehmen war die Familie zusätzlich abgesichert. „Wir haben darum gekämpft, dass die Frau ihr Haus behalten kann.“ Sie habe so viel Hilfe und Trost erfahren, sagte die Kirchheimerin. Gagg ist erleichtert, dass es die Familie nach drei Jahren alleine geschafft habe.

2009 hat das Autohaus Hahn eine Spendenaktion für die Angehörigen des getöteten Mitarbeiters und des Kunden initiiert. Ob es am zehnten Jahrestag eine Gedenkfeier geben wird, war bei der Firma trotz mehrmaliger Nachfrage nicht zu erfahren. In Wendlingen ist nach den Worten von Bürgermeister Steffen Weigel 2019 wie in den vergangenen Jahren am Jahrestag des Amoklaufs keine Veranstaltung geplant: „Auch an der kurzen Gedenkfeier in Winnenden am kommenden Montag nehmen wir nicht teil.“ Das sei zwischen den Bürgermeistern von Winnenden und Wendlingen so abgestimmt.

Einen Gedenkgottesdienst planen auch die evangelische und die katholische Kirchengemeinde in Wendlingen nicht. Es sei wichtig, in Winnenden des Amoklaufs zu gedenken und da einen Raum für die Trauer zu geben, findet der evangelische Pfarrer Hans-Peter Moser. In Wendlingen ist es aus seiner Sicht heute still geworden um die Bluttat vor zehn Jahren. Nach dem Amoklauf in der Albertville-Realschule Winnenden haben etliche Schulen landesweit wie auch in Wendlingen Konsequenzen gezogen. Elektronische Lautsprecheranlagen haben sogenannte „Amok-Knöpfe“. Im Fall einer Bluttat werden alle Klassen über einen Code „verschleiert“ alarmiert. Auch der Einbau elektronischer Schließsysteme ist vorgesehen.