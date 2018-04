Anzeige

Winnenden (red) In den frühen Morgenstunden am Montag kam es in im Hofweg in Winnenden zu einem Automobilbrand. Scheinbar bemerkte ein Anwohner den Flammenschlag aus dem Fahrzeug und alarmierte umgehend die Feuerwehr. Im Rahmen der Löscharbeiten wurde ein Polizist durch einen Feuerlöscher mit Fehlfunktion verletzt. Scheinbar kam es in den vergangenen Monaten bereits des öfteren im Hofweg in Winnenden-Hertmannsweiler zu Bränden. Ob es sich dabei um Brandstiftung handelt, ist noch unklar.

Hier geht es zu der Bildergalerie.