Von Susanne Kupke





Karlsruhe - Wenn Fuchs und Hase sich Gute Nacht sagen, muss das nicht unbedingt fernab der Zivilisation sein. Wildtiere entdecken zunehmend die Stadt für sich. Viele nur als nächtliche Pendler. Doch manche haben sich in Dachböden, Gartenhäuschen oder Parks schon häuslich eingerichtet. Marder, Füchse oder Wildschweine - mancherorts werden sie im Südwesten zur Plage.

Küchenabfälle, Mäuse und auch die Vielfalt der Gärten locken. Gergely Kispal vom Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) Baden-Württemberg sagt: „Das ist schon ein bisschen Schlaraffenland“ - in das die Tiere nach seiner Meinung aber notgedrungen kommen. „Durch intensive Landwirtschaft und zunehmende Versiegelung der Flächen wird der Lebensraum der Tiere kleiner.“

Sind die Bedingungen für die Vermehrung gut, gibt es jedoch auch einen „Populationsdruck“, der die Tiere neue Reviere suchen lässt, sagt Klaus Lachenmaier, Artenschutzreferent beim Landesjagdverband.

Wie bei den Wildschweinen: Bei üppigem Nahrungsangebot bekommen sie früher und häufiger Junge und weichen dann schon mal an ungewohnte Orte aus. Beim Mannheimer Waldfriedhof verhindert inzwischen ein Elektrozaun, dass die Borstentiere auf der Suche nach Nahrung den Friedhof weiter verwüsten.

Ein Dauerärgernis sind für viele Städter vor allem Marder, die Kabel, Schläuche und Gummis im Motorraum geparkter Autos durchbeißen und auch Füchse, die Mülleimer plündern oder Gärten umgraben. „Da kriegen wir ununterbrochen Anrufe“, berichtet Jagdverbands-Referent Lachenmaier.

Kaninchen toben um Mannheims Wasserturm und unterhöhlen den Rasen, Enten plantschen in Pools, Reiher halten an Zierteichen Ausschau nach Beute, und Rehe lassen sich Rosenblätter, Erbsen und Bohnen aus Gärten schmecken. Die Liste der Stadttiere wird nach Beobachtung des Forscher-Teams für Wildlife Ecology and Management an der Uni Freiburg immer länger.

Längst geht es nicht mehr nur um altbekannte Untermieter wie Steinmarder, Igel oder Fledermäuse. „Phänomene wie die „Wildschweinplage“ in Berlin, die Waschbären in Kassel oder die Füchse in Zürich sind keine Ausnahmen mehr“, haben die Autoren der Studie „Wildtiere im Siedlungsraum Baden-Württembergs“ festgestellt. Die bis 2014 laufende Untersuchung unter Leitung der Freiburger Uni-Professorin Ilse Storch will herausfinden, welche Tiere vor allem die Stadtflucht wagen.

Die äußerst findigen Waschbären zum Beispiel sind im Südwesten noch kein Problem, aber schon häufiger gesichtet worden. Wölfe übrigens nicht. Zwischen den südlichsten Vorkommen im Fichtelgebirge und Baden-Württemberg dürften die großen Autobahnen Barrieren sein.

Ein stets reich gedeckter Tisch, viele Schlupfwinkel und wenig Feinde: „Tiere lernen, dass sie in Städten gute Lebensbedingungen haben und nicht geschossen werden“, sagt Rudi Suchant von der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt in Freiburg. Städte sind „befriedete Bezirke“, in denen nicht gejagt werden darf. Das haben offenbar auch die Tiere bemerkt.

„Wir beobachten seit Jahrzehnten eine Zunahme der Wildtiere in der Stadt, aber in den letzten 20 Jahren ist die Kurve exponentiell nach oben gegangen“, sagt der Freiburger Wildtier-Experte Suchant. Aus der Sicht des gelernten Forstwissenschaftlers muss es notfalls Möglichkeiten geben, einzugreifen. Die Schweizer sind schon einen Schritt weiter. So hat die Stadt Zürich angesichts einer Fuchsplage und den damit verbundenen möglichen Gefahren des Fuchsbandwurms eigens vier Wildhüter eingestellt. Wenn sich die Füchse nicht durch Gummigeschosse verjagen lassen, dürfen die Jäger scharf schießen.