Schutterwald (dpa/lsw) - In einem Supermarkt in Baden ist erneut eine Stecknadel entdeckt worden. Diesmal fand sich der spitze Gegenstand in einem Geschäft in Schutterwald (Ortenaukreis) in der Verpackung von Suppengrün, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Kundin, die die Ware am Freitag gekauft hatte, fiel die Nadel beim Auspacken entgegen. Im Gegensatz zu den vorangegangenen Funden in Kaufland-Niederlassungen in Offenburg und Kehl (Ortenaukreis) war diesmal eine andere Unternehmensgruppe betroffen. Um welche es sich dabei handelte, wollte die Polizei vorerst nicht sagen.

Seit Dezember waren mehrere solcher Fälle bekanntgeworden, zuerst in Offenburg. Dort fanden Kunden bislang sechsmal Stecknadeln im selben Kaufland-Markt - unter anderem in abgepackten Backwaren wie Bagel oder Toastbrot sowie in einem Wurst-Snack.

Vergangenen Dienstag wurde in Kehl in einem weiteren Markt der Kette eine Nadel in einem abgepackten Kuchenstück gefunden - allerdings sah diese anders aus, als die in Offenburg gefundenen. Zur Beschaffenheit der Nadel im Suppengrün des Schutterwalder Geschäftes wollte die Polizei noch keine Angaben machen.

Ob es sich bei den beiden Nadelfunden in Kehl und Schutterwald um Trittbrettfahrer handelt oder immer die gleiche Person dahintersteckt, war noch offen. Bei keinem der nunmehr acht Fälle gebe es auch nur einen einzigen Zeugenhinweis, sagte ein Polizeisprecher. Verletzt wurde bislang niemand.