Anzeige

Stuttgart-Mitte (pol)Ein 18-Jähriger war am Montag vermutlich sehr überrascht, als er in der Stuttgarter Innenstadt einen Gewinnschein aus einer Sportwette einlösen wollte und die Mitarbeiter des Wettbüros ihm mitteilten, dass die Auszahlung bereits erfolgt ist. Wie sich herausstellte, platzierte der junge Mann bereits am Samstag Sportwetten, gewann und wollte sich den Erlös dann in dem Wettbüro auszahlen lassen. Allerdings stand wohl dort nicht genug Bargeld zur Verfügung, weshalb ein Termin für Montag vereinbart worden war. Vermutlich aus lauter Freude über den Gewinn fotografierte der 18-Jährige den Gewinnschein und veröffentlichte ihn in den sozialen Medien, von wo aus sich das Foto weiter verbreitete. Einer der unbekannten Empfänger machte sich nun bereits am Sonntag auf den Weg zu dem Wettbüro, zeigte den abgebildeten Wettschein auf seinem Smartphone vor und erhielt prompt den Gewinn von weit mehr als 1.000 Euro. Der geprellte 18-Jährige erfuhr schließlich erst am Montag gegen 15.00 Uhr von der bereits erfolgten Auszahlung und alarmierte die Polizei. Die Beamten nahmen eine Anzeige wegen Betrugsverdachts auf und leiteten die Ermittlungen gegen den unbekannten, männlichen Täter, von dem bislang keine Personenbeschreibung vorliegt, ein. Letztlich gab es für den jungen Mann doch noch ein glückliches Ende. Das Wettbüro zahlte nach Vorlage des originalen Wettscheins den Betrag erneut aus. Sachdienliche Hinweise zu dem dreisten Betrüger nehmen die Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 2 Wolframstraße unter der Telefonnummer +4971189903200 entgegen.