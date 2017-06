Stuttgart (dpa/lsw) - Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für den Regierungsbezirk Tübingen eine Wetterwarnung herausgegeben. Demnach besteht die Gefahr starker Gewitter am Donnerstagvormittag. Örtlich drohen lebensgefährliche Blitzschläge. Vereinzelt könnten beispielsweise Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden, heißt es in der Warnmeldung. Aufgrund des starken Platzregens seien kurzzeitig auch Verkehrsbehinderungen möglich.

Im Laufe des Vormittags müsse im äußersten Süden des Landes generell mit Gewittern gerechnet werden. Diese könnten mit Starkregen zwischen 15 und 25 Litern pro Quadratmeter in kurzer Zeit, kleinkörnigem Hagel und Böen um 75 Stundenkilometern einher gehen, warnen die Meteorologen. Vereinzelt sind auch unwetterartige Entwicklungen mit heftigem Starkregen zwischen 25 und 40 Litern pro Quadratmeter innerhalb kurzer Zeit und Hagel mit einem Korndurchmesser von bis zu drei Zentimetern nicht auszuschließen.

Nur für kurze Zeit beruhigt sich die Wetterlage. Denn schon für den Nachmittag sind in den südlichen Landesteilen erneut Gewitter und einzelne Unwettern gemeldet. Und auch in der Nacht zum Freitag können im Süden anfangs noch einzelne Gewitter mit Starkregen, Hagel und stürmischen Böen auftreten.

