Stuttgart (dpa/lsw) Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Orkanböen am Freitag in den Hochlagen des Schwarzwaldes. Wie ein DWD-Meteorologe in Stuttgart mitteilte, überquert ein Sturmtief am Freitag und in der Nacht zu Samstag Baden-Württemberg. In Lagen oberhalb von 1000 Metern, wie auf dem Feldberg, sind demnach Orkanböen mit bis zu 140 Stundenkilometern möglich. Im Flachland könne es Sturmböen mit bis zu 80 Kilometern pro Stunde geben, hieß es.

Für den Kreis Esslingen hat der DWD eine Warnung, gültig von 9.15 bis 19 Uhr herausgegeben: Es besteht die Gefahr des Auftretens von Sturmböen (Stufe 2 von 4). Es können zum Beispiel einzelne Äste herabstürzen oder Gegenstände, die nicht ausreichend gesichert sind, herabfallen.

Dazu wird es an vielen Orten nass: Im Schwarzwald, Allgäu sowie vom Odenwald bis in die Hohenlohe soll sich von Freitagvormittag an Dauerregen einstellen. Bis Samstag seien dort lokal Niederschläge von 30 bis 50 Litern pro Quadratmeter in 30 Stunden wahrscheinlich, wie der DWD mitteilte. Erst im Lauf des Samstages sollen Wind und Regen weniger werden.