Stuttgart (dpa/lsw) In den nächsten Tagen wird das Wetter in Baden-Württemberg zunehmend sonnig. Nach einem stürmischen Wochenende lässt der Wind am Montagnachmittag nach, wie eine Sprecherin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) mitteilte. Vereinzelte Wolken lösen sich von Dienstag auf Mittwoch auf. Der Sonnenschein lasse die Temperaturen steigen: Von zwei bis acht Grad am Anfang der Woche auf bis zu elf Grad am Donnerstag und Freitag.

Am Montag ist es noch verregnet und windig: Vormittags muss in den höher liegenden Gebieten des Schwarzwalds laut DWD mit Sturmböen gerechnet werden. Auch in niedrigeren Lagen seien Windgeschwindigkeiten von 60 bis 70 Stundenkilometern möglich.

Sturmtief Uwe hat in der Schweiz gewütet

Sturm «Uwe» hat in der Schweiz vor allem im Rheintal südlich des Bodensees teils heftige Schäden verursacht. In der Ortschaft Montlingen seien mehrere Autos und 20 Häuser beschädigt worden, teilte die Polizei am Montag mit - zwei davon so schwer, dass sie nicht mehr bewohnbar seien. Das Sturmtief zog am Sonntag mit Spitzengeschwindigkeiten von 133 Kilometern in der Stunde über die Schweiz.

Am Flughafen Euroairport nördlich von Basel konnten am Sonntagabend wegen Böen von bis zu 122 Kilometern in der Stunde mehrere Flugzeuge nicht landen und mussten an andere Flughäfen umgeleitet werden. 14 An- und Abflüge wurden annulliert.