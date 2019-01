Anzeige

Karlsruhe (dpa/lsw) Der Verband Sozialer Wettbewerb geht im Streit über die Kennzeichnung von Werbung vor dem Landgericht Karlsruhe gegen Instagram-Star Pamela Reif vor. Der Verein mit Sitz in Berlin hat nach eigenen Angaben vor dem Landgericht Hamburg eine Unterlassungsverfügung gegen die Influencerin mit mehr als vier Millionen Followern auf Instagram erwirkt. Es geht um nicht als solche gekennzeichnete Werbung für verschiedene Produkte und Marken in sozialen Medien. Das zivilrechtliche Verfahren in der Hauptsache beginnt am Donnerstag (14.00) Uhr vor der Kammer für Handelssachen. Die aus Karlsruhe stammende Reif gibt unter anderem Fitness- und Ernährungstipps auf Instagram.