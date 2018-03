Anzeige

Stuttgart (lsw) - Die Personalspekulationen um die neue grün-schwarze Landesregierung dürften heute ein Ende haben. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und CDU-Landeschef Thomas Strobl, der künftig Vize-Regierungschef ist, stellen die Minister vor. Grüne und CDU leiten je fünf Ministerien. Zudem können die Parteien jeweils vier Staatssekretäre benennen. Bereits durchgesickert sind die Namen für die fünf Minister der Grünen. Die bisherige Grünen-Fraktionschefin Edith Sitzmann wird Finanzministerin. Der Sozialpolitiker Manne Lucha wird dem Vernehmen nach Sozialminister. Zudem ist davon auszugehen, dass Wissenschaftsministerin Theresia Bauer, Verkehrsminister Winfried Hermann und Umweltminister Franz Untersteller ihre Ressorts behalten.

Bei der CDU wird Strobl aller Voraussicht nach Innenminister. Der gescheiterte CDU-Spitzenkandidat zur Landtagswahl und heutige Fraktionschef im Landtag, Guido Wolf, kommt für das Justizministerium infrage, nachdem sich in der Wirtschaft Widerstand gegen seine mögliche Ernennung zum Wirtschaftsminister geregt hatte. Minister für den Ländlichen Raum könnte Peter Hauk werden, der das Amt schon einmal innehatte. Die Stuttgarter Schulbürgermeisterin Susanne Eisenmann hat gute Chancen, das Kultusministerium zu übernehmen. Wer das Wirtschaftsministerium übernimmt, darüber wurde noch spekuliert.

Schwarz wohl Grünen-Fraktionschef

Im Zuge der Regierungsbildung werden bei den Grünen im Landtag Personalveränderungen nötig. Da Sitzmann ins Kabinett wechselt, will die Fraktion heute einen Nachfolger wählen. Dem Vernehmen nach tritt dafür der Vize-Fraktionschef und Verkehrsexperte Andreas Schwarz an. Auch die übrigen Posten werden neu gewählt. Dazu gehört der Parlamentarische Geschäftsführer. Bislang hat das Amt Uli Sckerl inne, der einer von vier Fraktionsvizechefs ist. Künftig wird die Fraktion fünf Vizechefs haben: Bei der Landtagswahl am 13. März waren die Grünen stärkste Kraft geworden. Die Zahl ihrer Abgeordneten stieg von 36 auf 47.

Ebenfalls heute nominiert die Grünen-Fraktion eine Bewerberin für das Amt des Landtagspräsidenten. Hier konkurrieren die bisherige Vize-Landtagspräsidentin Brigitte Lösch und die Finanzexpertin Muhterem Aras miteinander. Geht Wolf wie erwartet ins Kabinett, steht auch bei der CDU ein Wechsel an der Fraktionsspitze an. Die Wahl soll am Donnerstag sein. Wahrscheinlich kommt es zu einer Kampfabstimmung zwischen Ex-Finanzminister Willi Stächele und Ex-Europaminister Wolfgang Reinhart, falls dieser nicht noch einen anderen Posten bekommt.