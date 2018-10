Anzeige

Rheinstetten (dpa/lsw) Jedes Jahr wieder werden eine Miss und ein Mister Baden-Württemberg gesucht. Wer den beiden Vorjahresgewinnern Anahita Rehbein aus Stuttgart und Giuliano Lenz aus Konstanz nachfolgt, wird am heutigen Mittwoch um 17.30 Uhr bei der Verbrauchermesse Offerta in Rheinstetten im Kreis Karlsruhe entschieden. Die jungen Frauen und Männer müssen sich in je zwei Runden der Jury präsentieren. Zunächst ist Abendmode angesagt, anschließend ein Sommerlook für die Damen und Jeans mit weißem Hemd für die Herren. Die Siegerin nimmt an der Wahl zur Miss Germany am 23. Februar 2019 im Europapark Rust teil. Der Sieger ist beim Finale am 8. Dezember in Dobbin-Linstow (Mecklenburg-Vorpommern) dabei.