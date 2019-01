Anzeige

Stuttgart (dpa/lsw)Die Zahl der Flüchtlinge in Baden-Württemberg ist im vergangenen Jahr erneut deutlich gesunken. 2018 kamen rund 11.000 Flüchtlinge neu im Südwesten an, wie das Innenministerium am Freitag in Stuttgart mitteilte. Damit sinken die Zugangszahlen das dritte Jahr in Folge: 2017 waren es noch 16.000 Menschen. 2016 wurden 33.000 Neuankömmlinge im Land registriert. Auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise im Jahr 2015 waren es noch 98.000 Menschen.

"Im Schnitt kamen rund 30 Menschen pro Tag nach Baden-Württemberg", sagte Innenminister Thomas Strobl (CDU). In den Hochzeiten des Jahres 2015 seien täglich mehr als 500 Menschen eingetroffen. Die Zahlen seien das gesamte Jahr 2018 über auf gleichem Niveau geblieben. Die größte Gruppe kam im vergangenen Jahr laut Innenministerium mit rund 1.900 Personen aus Nigeria. Weitere Herkunftsländer waren Syrien (1.400), Türkei (1.000), Irak (900) und Iran (800).

"Die gesunkenen Zahlen geben uns die Möglichkeit, Vorsorge zu treffen", erklärte Strobl. Die Polizei brauche die Möglichkeit, Personen im Grenzgebiet zur Schweiz und zu Frankreich 30 Kilometer weit zu kontrollieren, um ein unerlaubtes Überschreiten der Landesgrenze zu unterbinden.

Die Aufnahmekapazitäten für Flüchtlinge im Land seien 2018 "in behutsamen Schritten" zurückgefahren worden. Zum Jahresbeginn 2018 habe die Erstaufnahme noch über 15.600 Plätze verfügt, die im Laufe des Jahres reduziert worden seien. 2019 plane die Landesregierung eine Kapazität von rund 12.000 Plätzen. Perspektivisch seien ein landesweites Ankunftszentrum und pro Regierungsbezirk eine Landeserstaufnahmeeinrichtung vorgesehen. Im Auge dafür habe das Innenministerium Karlsruhe, Ellwangen, Sigmaringen und Freiburg. Derzeit seien rund 4.500 Menschen in Erstaufnahmeeinrichtungen des Landes untergebracht.