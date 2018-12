Rheinland-Pfalz, Koblenz: Ein Mitarbeiter der Sparkasse Koblenz demonstriert an einem Geldautomaten die «Skimming»- Technik. Kriminelle montieren Vorsatzgeräte (oben) an den Kartenschlitz des Geldautomaten, um die Kartendaten auszulesen. Mittels einer aufgesetzten Zusatztastatur (unten) oder einer Mini-Kamera gelangen sie außerdem an die PIN-Nummer der Karte. Mit diesen Daten können die Kriminellen dann ein Duplikat der EC-Karte anfertigen.

Rheinland-Pfalz, Koblenz: Ein Mitarbeiter der Sparkasse Koblenz demonstriert an einem Geldautomaten die «Skimming»- Technik. Kriminelle montieren Vorsatzgeräte (oben) an den Kartenschlitz des Geldautomaten, um die Kartendaten auszulesen. Mittels einer aufgesetzten Zusatztastatur (unten) oder einer Mini-Kamera gelangen sie außerdem an die PIN-Nummer der Karte. Mit diesen Daten können die Kriminellen dann ein Duplikat der EC-Karte anfertigen. Foto: Thomas Frey/dpa

Anzeige

Stuttgart (dpa/lsw)Der Datenklau an Geldautomaten hat in diesem Jahr abgenommen. Von Januar bis einschließlich November 2018 manipulierten Kriminelle im Südwesten in fünf Fällen Geldautomaten, um Kartendaten und Geheimnummern (PIN) von Bankkunden auszuspähen. Im Vorjahreszeitraum zählte Euro Kartensysteme noch neun solcher «Skimming»-Fälle, im Gesamtjahr 2017 waren es ebenfalls neun. Dabei können einige Automaten aber auch mehrfach angegriffen worden sein.

In Deutschland wurde bis November 428 Mal an Geldautomaten manipuliert, um Daten auszuspähen. Im Vorjahreszeitraum hatte Euro Kartensysteme 476 Fälle gezählt, im Gesamtjahr 2017 waren es 499. Den Bruttoschaden durch «Skimming» im laufenden Jahr bezifferten die Frankfurter Experten bis einschließlich November in Deutschland auf rund 1,34 Millionen Euro. Im Vorjahreszeitraum waren es noch knapp 2,1 Millionen, im Gesamtjahr 2017 rund 2,2 Millionen Euro.

Bezahlt machen sich vor allem die Investitionen der Branche in sogenannte EMV-Technologie. Dabei sind Bezahlkarten statt mit vergleichsweise leicht kopierbaren Magnetstreifen mit einer Art Mini-Computer ausgestattet. Die Karte wird so bei jedem Gebrauch auf Echtheit geprüft. Im Grunde funktionieren Kartendubletten auf Basis gestohlener Daten nur noch dort, wo Bezahlkarten nach wie vor mit Magnetstreifen ausgerüstet werden - zum Beispiel in den USA.