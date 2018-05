Anzeige

Mannheim/Stuttgart (dpa) Die Zahl der Anträge abgelehnter Asylbewerber sei 2017 auf 350 zurückgegangen, teilte das Innenministerium am Mittwoch mit. 2016 hätten noch 610 Menschen versucht, aus dringenden humanitären und persönlichen Gründen eine Aufenthaltserlaubnis zu bekommen. 520 Einträge - 69 mehr als im Jahr 2016 - habe die Kommission im vergangenen Jahr bearbeitet, darunter offene Fälle aus den Vorjahren. In 42 Fällen beantragte die Kommission beim Innenministerium ein Bleiberecht, in 26 Fällen kam das Innenministerium dem nach.

Über einen Härtefallantrag bei der Kommission können eigentlich ausreisepflichtige Ausländer aus dringenden humanitären oder persönlichen Gründen doch noch eine Aufenthaltserlaubnis erhalten. Das Gremium kann nach Prüfung des Falles ein Härtefallersuchen an das Innenministerium richten. Dieses hat dann das letzte Wort.