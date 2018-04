Anzeige

Stuttgart (dpa/lsw) - Zum Welttag des Buches am 23. April verschenkt die Stiftung Lesen Büchergutscheine an Schüler der 4. und 5. Klassen. In Baden-Württemberg beteiligen sich mehr als 1900 Schulen an der Aktion, wie die Deutsche Post als einer der Partner mitteilte. Nach Angaben der Stiftung bekommen rund 73 000 Kinder in Baden-Württemberg ein Buch geschenkt. Bundesweit werden demnach rund eine Million Gutscheine für „Das geheimnisvolle Spukhaus“ von Henriette Wich verteilt, um Lesefreude und Lesekompetenz zu fördern. Die Kinder können ihr Buch kostenlos in Buchhandlungen und Bibliotheken abholen.

Die diesjährige Geschichte beinhaltet zusätzlich eine 32-seitige Bildergeschichte, so dass auch Integrations- und Willkommensklassen mit Flüchtlingskindern und Kindern mit Lern- und Leseschwächen in den Genuss des Buches kommen. Der 23. April war 1995 durch die Unesco zum Welttag des Buches erklärt worden.