StuttgartWenn der Wecker klingelt, wäre sie schon zu spät. Aber der Supermama passiert das nicht. Schließlich ist die perfekte Mutter für den perfekten Tag da schon längst von selbst aufgewacht. Der Kabarettist Florian Schröder hat sie in der NDR Talk Show einmal mit etwas abgewandelten Worten so beschrieben: „Sie ist topmodelmagerschlank, man darf ihr die Kinder nicht ansehen. Sie hat ihre Kinder im richtigen Moment bekommen, also nach 20, vor 40 – und zwar die richtige Zahl der richtigen Kinder mit dem perfekten Mann im richtigen Moment. Die richtige Zahl ist nicht eins, das ist ego. Aber auch nicht fünf, das ist assi. Sie muss trotz Kindern Karriere machen – und zwar selbstbewusst, aber nicht als Emanze. Emanzipiert muss sie jedoch sein. Zudem feministisch organisiert und überhaupt gut drauf. Und während sie Karriere macht, muss sie gleichzeitig zu Hause bleiben, sie darf keine Rabenmutter sein. Zu Hause muss sie außerdem Hure, Liebhaberin, beste Freundin, Mutter und alles auf einmal sein – und den Stress, den sie hat, den darf man niemals spüren.“

Lesen Sie diese Zeilen noch einmal mit Schnappatmung, so wie sie Schröder damals vorgetragen hat. Das macht es noch besser, oder schlimmer. Das ist heute nicht mehr so ganz klar. Supermama muss schmunzeln, als sie an dieses Youtube-Video denkt, während sie Frühstück zubereitet und parallel im Internet zum Thema berühmte Frauen recherchiert. In der Historie waren sie oft Heilige oder Hexe, schafften es allenfalls als Mutter oder Gattin in die Geschichtsbücher. Frauen wie die „Rote Gräfin“ Sophie von Hatzfeldt waren die Ausnahme: Zigarre rauchend, den Liebhaber an ihrer Seite, einen „Bauernaufstand“ anzettelnd. Da passt der andere Begriff für den 8. März, der Frauenkampftag, auch besser. Ob diese Mutter aus dem 19. Jahrhundert nun als gutes Vorbild dient, sei dahingestellt. Fest steht aber, dass Mütter in heutigen Fernsehserien oder -filmen kaum Vorbilder finden, wie die Hamburger Psychologin Angelika Faas der Plattform familie.de erzählt hat. Vielmehr sei das heutige Mutterbild überhöht. Auch in der Werbung findet sie keine Vorbilder, denkt sich Supermama. Überall nur backende, putzende, kochende, einkaufende Mamas im Überfluss.

Powerfrau, Rebellin und Vorbild

Auch heute ist die perfekte Mutter eine Powerfrau, sie ist Rebellin und Vorbild zugleich, findet Supermama. Sie boxt sich beim hoffnungslos überfüllten Kindersachenflohmarkt in eine bessere Ergatterposition, und meldet ihr Kind schon ein halbes Jahr vor der Geburt für die Kita an. Die Bewerbung für das Mutterkindturnen ab dem zweiten Lebensjahr des Nachwuchses ist da schon längst raus. Natürlich hat sie zudem schon vor dem Bekanntwerden der Schwangerschaft ihren Geburtsvorbereitungskurs anvisiert, jedenfalls wenn sie in einer Großstadt wie Stuttgart wohnt, und sie hat auch schon Geld für den Rückbildungskurs überwiesen. Die Übungen, die erst nach der Geburt von Bedeutung sein sollten, beherrscht sie logischerweise bereits vor dem ersten Termin. Schließlich hat sie ja geübt. Sie will sich vor den anderen Müttern ja nicht die Blöße geben. „Der größte Feind der Mutter ist die Mutter neben ihr.“ Dieser Satz sitzt. Gesagt hat ihn die Autorin Gerlinde Unverzagt der Zeitung die Welt. Eines ihrer Bücher heißt „Eine Abrechnung mit den überengagierten Müttern“, wie Supermama auf dem Weg ins Büro liest, nachdem sie die Kinder in der Kita abgegeben hat.

So ein Ärgernis. Jetzt ist eine Mutter schon perfekt, aber dann ist sie zu perfekt für ihre Mitmütter. Frauofrau, flüstert Supermama im Auto vor sich hin. Man könnte ja darüber lachen, wenn die Folgen nicht so traurig wären. Weniger Geld im Job, weniger Aufstiegschancen. Mehr Abhängigkeit von Staat und Mann. Höheres Armutsrisiko im Alter. Aber man könnte einer Mutter natürlich entgegnen, dass sie sich hätte absichern müssen, dass sie hätte weniger Zeit auf Instagram, Snapchat oder Facebook verbringen sollen, wobei sie das wiederum benötigt, um hip, trendy, in touch mit der Außenwelt zu bleiben. Man könnte ihr entgegnen, dass es Frauen wie Heidi Klum trotz Stress auch geschafft hätten, unabhängig zu sein und für das Alter vorgesorgt zu haben. Das könnte man, aber das wäre dann halt Mist. Supermama muss es sich dennoch in der Mittagspause von einem Kollegen anhören. Sie schüttelt den Kopf, bleibt aber höflich. Bloß nicht als Emanze rüberkommen. Aber ob Heidi Klum vollumfänglich als Vorbild taugt? Supermama zweifelt daran. Jedenfalls birgt das, was sie medial verkörpert, Risiken. Auf der Fahrt auf der B10 von Esslingen nach Stuttgart bedeckte jüngst ein Werbeplakat für ihre neue GNTM-Staffel (nein, leider nicht „Germany’s next Top-Mom“) eine komplette Hochhausfassade. Heidi Klum, vierfache Mutter, 44 Jahre, und trotz dieses riesigen Formats von unten bis oben perfekt. Da ist es erfrischend, dass der Song „Not Heidis Girl“ von Schülerinnen aus Hamburg ein viraler Hit wurde, in dem sie gegen den Schönheitswahn anträllern. Heidi Klum als Vorbild – für die Elf- bis 15-Jährigen jedenfalls nicht. Hoffentlich sieht das meine Tochter auch mal so, denkt sich Supermama.

Wer diesen Mädels als Vorbild dient, weiß sie nicht. „Die eigenen Eltern nennt sicher kein 16-Jähriger als Vorbild. Was war an denen schon besonders? Die gehen arbeiten, kochen, reden, putzen, lesen Zeitung und schlafen. Wie viel das ist, merkt man erst, wenn man es selbst tut. Erst dann überholen die Eltern die Popstars auf der Liste der am häufigsten genannten Vorbilder.“ Das hat Supermama mal in der Zeit gelesen und erinnert sich gerade daran, als sie ihre Kinder von der Kita abholt – als letzte. Sie wischt die vorwurfsvollen Blicke, sie würde Karriere zulasten ihrer Kinder machen, mit der Erinnerung an die Elternzeitdiskussionen vor der Geburt beiseite. Sie hatte sich damals überlegt, die ersten Lebensjahre zu Hause zu bleiben, wurde aber angeschaut, als wolle sie ein exotisches Hobby betreiben. Dann doch lieber zügig arbeiten, dachte sich Supermama. Nun muss sie sich halt ab und an den Rabenmutter-Vorwurfs-Blick gefallen lassen, wenn sie die Kinder früh zur Kita bringt und erst spät holt. Aber an Supermamas Nerven nagt das natürlich nicht, sie lächelt es weg.

Auf dem Heimweg hört Supermama im Radio die Nachrichten, es geht um die Bundeskanzlerin. Mutti Merkel denkt sie. Eigentlich ein ganz gutes Bild: Gleichzeitig für 80 Millionen Bundesbürger zuständig sein. Innere und äußere Krisen bewältigen müssen. Kaum schlafen können. Wenig positive Rückmeldung erfahren. Und dann denkt sie sich: Selbst bei der ersten Frau im Staat wird das Ungleichheitsdilemma deutlich – und obendrein noch mit einer despektierlichen Niedlichkeitsnote. Papa Schröder, Papa Kohl, Papa Adenauer – das hätte doch nie jemand gewagt. Und als sie daheim dann im Internet liest, dass sich das „Bild der deutschen Mutter im Laufe der vergangenen hundert Jahre kaum verändert“ hat, wie die Politikwissenschaftlerin, Geschlechterforscherin und Autorin des Buches „Das Versagen der Kleinfamilie“, Mariam Irene Tazi-Preve, findet, stutzt sie kurz und erinnert sich an einen in der EZ erschienenen Artikel über die Unternehmerin und „Brigitte“-Autorin Helma Sick im Rahmen der Esslinger Frauenwochen 2017, die sagte: „Frauen können heute alles werden, wenn sie es wollen. Und trotzdem wählen immer noch viel zu viele dieser jungen, gut ausgebildeten Frauen freiwillig ein Leben wie ihre Mutter oder Großmutter.“

Tragen am Ende die Supermamas Schuld daran, dass sie Supermamas sein müssen? Zum Glück ist ein Prozess im Gang, denkt sie sich. Der Superpapa ist im Kommen, jedenfalls geben sich auch immer mehr Väter mit Haut und Haaren der Familie hin, versuchen parallel, im Job Bestes zu leisten – und werden dabei immer öfter auch nicht schief angeschaut. Aber bis das Normalität ist, wird Supermama noch ein paar Tage weiterhin zu spät sein, wenn der Wecker klingelt.

Sie hat jetzt aber keine Zeit für diese Gedanken, der Nachwuchs will Essen, dann Schlafen gehen – und danach steht die gemeinsame Zeit mit dem Partner auf dem Plan. Natürlich mit guter Laune und bestens entspannt. Und als sie danach noch kurz wach im Bett liegt, kommt ihr eine Vision. Bald gibt’s bestimmt Mama 4.0. Sie ist immer wach – perfekt organisiert, perfekt gestyled, perfekt vorbereitet. Sie postet parallel auf Twitter, Instagram, Facebook und Snapchat. Und dann würde auch das saloppe Lob „Maschine“ für eine tolle Frau perfekt passen.

Supermama ist dann halt nur leider kein Mensch mehr.