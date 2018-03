Anzeige

Stuttgart Auf der Bühne des Theaters spielen sich die Dramen der Menschheit ab. Im Licht dieser Scheinwerfer werden neue Helden geboren, alte beerdigt, die bestehende Ordnung wird umgewälzt, zur Revolution aufgerufen. Seit Jahrhunderten gilt das Theater als künstlerische Freistätte der Progressivität und Gesellschaftskritik.

Doch dieser Nimbus hat Risse. In einem weit weniger glänzenden Licht erscheint das Schauspiel, je weiter man den Blick weg von der Bühne wandern lässt. Laut einer vom Deutschen Kulturrat in Auftrag gegebenen Studie besetzen Frauen gerade einmal 22 Prozent der Leitungspositionen in deutschen Theatern. In anderen Worten: Das Theater, das sich gern als avantgardistisch und aufklärerisch feiert, ist in seinen Führungsetagen immer noch eine Männerdomäne.

„Das Theater ist von seiner ganzen Geschichte her ein patriarchales Unterfangen. Es ist von oben nach unten hierarchisch strukturiert – und das hat sich über die Jahrhunderte so gehalten“, erzählt Elisabeth Schweeger, Künstlerische Leiterin und Geschäftsführerin der Akademie für Darstellende Kunst in Ludwigsburg – und als Frau in ihrer Position schon eine Rarität. Besonders in den oberen Etagen sei das Theater nach wie vor von Männern dominiert. „Das weicht sich jetzt ein bisschen auf. Manchmal gibt es Chefdramaturginnen, sehr selten sind Chefdirigentinnen, und Chorleiterinnen kenn ich kaum. Regisseurinnen gibt es immerhin einige, aber auch nicht genug. Und ganz oben in den Intendanzen muss man Frauen mit der Lupe suchen.“

Dabei war im Wintersemester 2014/15 die Mehrheit der Studierenden (64 Prozent) im Studienbereich Darstellende Kunst, Film und Fernsehen, Theaterwissenschaft bundesweit weiblich. Auch wenn man davon ausgeht, dass für Leitungsaufgaben in der Verwaltung von Kultureinrichtungen eine juristische oder verwaltungswissenschaftliche Ausbildung vorausgesetzt wird: Hier war die knappe Mehrheit der Studierenden 2014/15 ebenfalls weiblich.

Wohin verschwinden dann aber all die hochqualifizierten Frauen auf dem Weg zwischen Studium und Chefetage? „Man könnte mutmaßen, dass ihr Verschwinden mit der Geburt ihrer Kinder zusammenhängt und die Frauen dann zuhause sind. Das glaube ich aber nicht“, sagt Schweeger. „Die Frage ist doch: Wie werden die Posten überhaupt besetzt, wer bestimmt die Auswahlgremien? Ich habe ja genügend Bewerbungsgespräche erlebt: Von zehn Leuten sitzt da eine Frau, meistens jedoch sind es nur Männer.“

Studien legen nahe, dass Männer eher Männer für Führungspositionen rekrutieren (siehe „Der Thomas fördert den Thomas“). Dass diese immer noch das Rennen um die obersten Plätze gewinnen, erklärt sich Schweeger ähnlich: „Die Männer haben tausende Jahre Vorsprung, wohingegen wir Frauen erst vor etwa 100 Jahren damit angefangen haben, uns gegenseitig zu unterstützen.“

Aber, betont sie, das sei kein theaterspezifisches, sondern ein gesamtgesellschaftliches Problem. Zahlen aus der Studie „Frauen in Kultur und Medien“ spiegeln das wieder. Um nur im Bereich Kunst und Kultur zu bleiben: Der Unterschied in der Vergabe von Führungspositionen zwischen den Geschlechtern ist eklatant: 2014 wurden 19 Prozent der Musikhochschulen und 33 Prozent der Fachmuseen von Frauen geleitet, 30 Prozent führten an Theatern Regie. In der Spielzeit 2013/14 stammten gerade einmal elf von 73 Uraufführungen aus den Federn von Opern-Komponistinnen. Anders ausgedrückt: Mehrheitlich führen Männer von Männern geschriebene Stücke in einem von Männern geleiteten Haus auf.

Gerade in der Kunst braucht es Vorbilder, die aufstrebenden Frauen die Tür zu höheren Positionen öffnen. Schweeger ist eines davon. Der Weg dahin war nicht leicht: „Als Frau muss man doppelt so gut und doppelt so korrekt sein und darf sich keine Fehler erlauben.“ Das äußere sich auch schon in der unterschiedlichen Bewertung von ein und derselben Sache: „Wenn eine Frau ärgerlich wird, heißt es gleich, ‚die hat aber Haare auf den Zähnen’ – bei einem Mann gehört das zum guten Ton dazu und wird gar nicht erst hinterfragt“, erzählt Schweeger. Das sei im Theater nicht anders: „Da ist ein Mann mit 60 im besten Alter, eine Frau mit 60 ist eine alte Schachtel. Das ist schwierig. Und das spüren wir alle“, erzählt Schweeger weiter.

Der Widerspruch zwischen Anspruch und Realität in der Branche ist offenkundig: Während sich das Theater nach außen als bewusst fortschrittlich und emanzipatorisch inszeniert, herrschen in der Leitung diktatorische Zustände. Mancher aus der Szene begründet das mit dem künstlerischen Genie, das sich in der Entfaltung seiner kreativen Eingebungen Bahn brechen muss und keinen Raum für Rücksichtnahme hat. Das ist Unsinn, findet Elisabeth Schweeger. „Das eine entschuldigt das andere nicht.“

Das Theater habe immer wieder versucht, die starren Hierarchien aufzuweichen, „sich selbst infrage zu stellen“: Etwa in Form von Schaubühnenproduktionen oder Mitbestimmungstheatern. Nur: Die Strukturen blieben gleich. „Mir ist wichtig, dass man nicht sagt ‚das böse Theater oder die bösen Museen’. Es geht hier um Machtverhältnisse, und diese sind ein gesamtgesellschaftliches Phänomen.“

Um das verkrustete Machtgefüge aufzubrechen, fordern Initiativen wie pro Quote Bühne am Theater eine Frauenquote für Führungspositionen. „Wenn die Gesellschaft so träge ist und ich auf die Frage ‚Warum besetzt ihr die Position mit keinen Frauen?’ die Antworten höre, es gebe keine oder die sei zu alt, dann weiß ich, dass das Problem nicht in den Köpfen angekommen ist. Solange das noch selbstverständlich ist, halte ich eine Quote für legitim – aber dann auch eine richtige von 50 Prozent“, sagt Schweeger.

Es gebe genügend Frauen, die ausreichend qualifiziert seien. „Man muss sie nur mal vorlassen und ihre Karriere nicht bei der Chefdramaturgin enden lassen.“