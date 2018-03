Anzeige

Stuttgart Es gibt ihn. Diesen Moment, in dem man realisiert, dass es mit der Gleichstellung zwischen Frauen und Männern in der Wirtschaft noch weit, ja sogar noch sehr weit hin ist. So einen Moment hatte die Autorin dieses Beitrags vor mehr als einem Jahr bei einer Veranstaltung eines hiesigen Finanzinstituts. Die Bank organisiert seit Jahren eine Veranstaltung unter dem Motto „Ladies first“. Eingeladen werden ausschließlich weibliche Gäste: Unternehmerinnen und Frauen von Unternehmern. Eine nette Veranstaltung, mit interessanten Vortragsgästen und anschließenden Häppchen. Der Fotograf dieser Zeitung sollte an diesem Abend das Publikum in der Veranstaltungshalle fotografieren. Als die Autorin am Tag darauf das Bild sah, war er da. Der Moment. Warum? Die erste Reihe der Halle war reserviert für die Führungskräfte der Bank: Es saßen nur Männer dort. Von Frauen weit und breit keine Spur. Ladies first? Noch lange nicht. Das ist kein Alleinstellungsmerkmal dieser Bank. Auch bei den meisten anderen Instituten im Land würde die erste Führungskräfte-Reihe so aussehen. Und bei den Autozulieferern. Und Autoherstellern. Und Maschinenbauern.

Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) aus Berlin veröffentlichte im Januar eine Studie, die wenig Hoffnung auf schnelle Änderung macht. Eine Zahl, die beispielsweise bei Banken ins Auge sticht, lautet 70. So viele Jahre dauert es laut DIW, bis auch Frauen bei Finanzinstituten mit in die vorderen Reihen rutschen und die Geschlechter gleich stark vertreten wären. Und das, obwohl insgesamt weit mehr Frauen als Männer im Finanzsektor beschäftigt sind.

Das Problem ist seit langem bekannt, unzählige Studien zeigen, dass eine Vielfalt der Geschlechter in Führungspositionen viele Vorteile für Unternehmen hätte. Es passiert aber nur wenig. Seit Januar 2016 gibt es deshalb die Frauenquote in Aufsichtsräten – und allen Unkenrufen zum Trotz mit Erfolgen: In den Kontrollgremien der 100 Unternehmen in Deutschland, die seit 2016 an die Quote gebunden sind, ist der Frauenanteil laut DIW bis Ende des Jahres 2017 auf 30 Prozent gestiegen. Von einer Signalwirkung für Vorstände und Geschäftsführungen, für die es in Deutschland bislang keine Frauenquote gibt, könne laut DIW aber keine Rede sein: Dort herrscht Stillstand. Im Durchschnitt der umsatzstärksten Unternehmen verblieb der Frauenanteil bei etwas mehr als acht Prozent. „Zwei Jahre nach Einführung der Geschlechterquote für Aufsichtsräte ergibt sich ein relativ klares Bild: Sie greift, wie in anderen europäischen Ländern auch“, sagt Forschungsdirektorin Elke Holst. „Zur Wahrheit gehört aber auch, dass ohne Druck und drohende Sanktionen offensichtlich fast nichts vorangeht, wie sich mit Blick auf die Entwicklung in den Vorständen zeigt.“

Die Forschung hat viele Erklärungsversuche für die schleppende Entwicklung: Schuld sei die schwierige Vereinbarkeit von Familie und Beruf, die nach wie vor patriarchalen Strukturen oder die Tatsache, dass Frauen sich den Aufstieg auf der Karriereleiter nicht zutrauen. Eine weitere Erklärung: Es fehlt an Vorbildern. „Mir ist es besonders wichtig, erfolgreiche Frauen sichtbar zu machen, denn wir brauchen Vorbilder“, sagt die geschäftsführende Wirtschaftsministerin Brigitte Zypries im Interview mit dem Informationsdienst des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW). Geht es um Nachwuchsförderung im Beruf, bevorzugen Menschen Personen, die ihnen ähnlich sind. Männer fördern eher Männer, Frauen fördern eher Frauen. Gibt es nur wenige Frauen in Führungsposition, können diese auch nur wenige Frauen fördern. Die gemeinnützige Allbright Stiftung spricht vom „Thomas“, der den „Thomas“ einstellt. „Die Unternehmen rekrutieren, als sei nur ein männlicher 53-jähriger westdeutscher Betriebswirt in der Lage, im Vorstand eines Unternehmens mitzuwirken. Das ist natürlich Unsinn“, kommentiert die Stiftung die Ergebnisse. Der Thomas-Kreislauf lässt sich schwer durchbrechen.

Wenn in der Öffentlichkeit das Thema Frauen in Führungspositionen diskutiert wird, geht es aber meist um die großen börsennotierten Unternehmen. Mit zunehmender Unternehmensgröße nimmt der Anteil an Frauen mit Führungsverantwortung ab. Aber Zypries betont: „In vielen kleinen und mittleren Betrieben, insbesondere in Familienunternehmen, sind gemischte Teams selbstverständlich.“ Zählt man auch kleinere und mittlere Unternehmen, sind dem arbeitgebernahen IW-Personalpanel 2017 zufolge 29 Prozent der Führungspositionen von Unternehmen in Deutschland mit Frauen besetzt.

Ein Beispiel dafür sind Familienunternehmen in der Region. „Namhafte deutsche Familienunternehmen wurden in den letzten Jahrzehnten in zum Teil widrigsten Zeiten erfolgreich von Frauen gelenkt. Das lange praktizierte Kronprinzenprinzip, wonach der älteste Sohn das Familienunternehmen übernimmt, gehört seit Jahrzehnten der Vergangenheit an“, sagt Stefan Heidbreder, Geschäftsführer der Stiftung Familienunternehmen. Beispiele gibt es genug: Nicola Leibinger-Kammüller vom Werkzeugmaschinenhersteller Trumpf aus Ditzingen, Beate Beck-Deharde von Beck Packautomaten aus Frickenhausen oder Susanne Kunschert von Pilz aus Ostfildern. „Familienunternehmen legen einen hohen Wert darauf, dass sich die junge Generation unabhängig vom Geschlecht beweist, bevor sie Verantwortung übernimmt“, sagt Heidbreder. Die junge Generation im Familienunternehmen hat die Chance, sich zu beweisen, wird gefördert und kommt für eine Führungsrolle in Betracht.

Wie lange wird es dauern, den Thomas-Kreislauf ganz zu durchbrechen? Ladies first statt Thomas first? Zypries verweist darauf, dass solche Prozesse Zeit brauchen. „Wir haben mit der Frauenquote erst seit 2016 eine konsequente Politik für mehr Frauen in Führungspositionen. Das ist sicherlich nicht das Ende der Fahnenstange.“ Man wolle aber keine 40 Jahre warten, bis Frauen in Führungsetagen nicht mehr die Ausnahme sind.