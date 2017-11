Anzeige

Ulm (dpa/lsw) - Nach einer groß angelegten Razzia in Ulm und Umgebung hat die Polizei einen weiteren Tatverdächtigen wegen des Verdachts auf gewerbsmäßigen illegalen Waffenhandel festgenommen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, soll es sich bei dem 42-Jährigen um den Komplizen eines 63-Jährigen handeln, der bereits in Untersuchungshaft sitzt. Die Fahnder hatten bei der Razzia am Freitag in sieben Gebäuden unter anderem ein Sturmgewehr sowie Magazine und Munition gefunden. Die Festgenommenen sollen aber auch Granaten verkauft haben.