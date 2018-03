Anzeige

Ulm (dpa/lsw) - Nach zahlreichen Ausfällen wegen kranker Lokführer müssen sich Reisende rund um Ulm auch am Wochenende auf Probleme einstellen. Wie die Deutsche Bahn am Samstag mitteilte, kommt es bis einschließlich Sonntag zu krankheitsbedingten Ausfällen. Betroffen ist der Zugverkehr auf der Südbahn zwischen Ulm und Biberach an der Riß. Demnach entfallen alle Regionalbahnen zwischen den beiden Orten sowie zwischen Laupheim West und Laupheim Stadt. Dafür macht ein stündlich fahrender Interregio-Express (IRE) zwischen Stuttgart und Lindau in beiden Fahrtrichtungen außerplanmäßig Halt in Erbach. Zwischen Laupheim West und Biberach an der Riß gibt es einen Ersatzverkehr mit Bussen.

Auch auf der Brenzbahn zwischen Aalen und Ulm kommt es demnach bis einschließlich Sonntag zu Beeinträchtigungen. Alle IRE-Züge zwischen Ulm und Aalen und auch in der Gegenrichtung fallen aus. Im Gegensatz zum vergangenen Wochenende fahren die Regionalbahnen zwischen Langenau und Ulm und auch in der Gegenrichtung aber wieder planmäßig.

Bereits seit etwa einer Woche sorgt ein hoher Krankenstand bei Lokführern rund um Ulm für Ausfälle. «Ein Ersatz der fehlenden Mitarbeiter ist nicht möglich», hatte ein Bahnsprecher damals gesagt.