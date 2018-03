Anzeige

Stuttgart (dpa/lsw) - Nach der großen Hitze stehen Baden-Württemberg weiter zum Teil schwere Gewitter bevor. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstag mitteilte, müsse im Tagesverlauf mit heftigem Starkregen und Hagel gerechnet werden. „Es könnte auch zu örtlichen Überflutungen kommen“, sagte Sabine Krüger vom DWD in Stuttgart. Bisher hat es nach Angaben der Polizei kaum wetterbedingte Zwischenfälle gegeben. „Außer viel Regen und einem umgestürzten Baum blieb es bei uns ruhig in der Nacht“, sagte etwa ein Polizeisprecher in Karlsruhe. In der Nacht zum Freitag sollen die Gewitter allmählich abklingen.