Konstanz (dpa/lsw) - Nach dem Auftreten der Vogelgrippe am Bodensee haben die Behörden weitere Fälle bestätigt. Diese seien im Kreis Konstanz und im benachbarten Bodenseekreis aufgetreten, teilte Baden-Württembergs Agrarminister Peter Hauk (CDU) am Samstag mit. Die Zahl der Vögel, die mit dem Erreger H5N8 angesteckt wurden, sei weiter gestiegen. Baden-Württemberg verzeichne derzeit 50 bestätigte Fälle des Virus. Betroffen seien auf deutscher Seite die beiden Landkreise. Hier seien bislang insgesamt 121 tote Wildvögel gefunden worden. Erstmals war die H5N8-Variante der aktuellen Vogelgrippe-Epidemie in Deutschland am 8. November nachgewiesen worden.