Karlsruhe (dpa/lsw) Gute Nachrichten für Sonnenanbeter - das sommerliche Wetter bleibt dem Südwesten auch am Wochenende erhalten. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) prognostizierte bis Samstagmittag blauen Himmel über Baden-Württemberg und Temperaturen von bis zu 37 Grad. Danach könnte es demnach Gewitter und Unwetter mit Hagelschauern geben - allerdings nur in manchen Landesteilen.

Die pralle Sonne birgt dabei zunehmend Gesundheitsrisiken: Die Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg erwartete am Freitag eine erhöhte Ozonkonzentration mit einer Überschreitung der von der EU festgelegten Schwelle von 180 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft. Eine zu hohe Konzentration des giftigen, unsichtbaren Gases kann zu Atembeschwerden und Schleimhautreizungen führen.

Auch die Waldbrandgefahr war weiterhin hoch. Einige Städte und Gemeinden verboten daher das Grillen auf öffentlichen Grillplätzen. In der Landeshauptstadt Stuttgart gilt das Verbot für alle öffentlichen Grillstellen im Wald. In Karlsruhe untersagte das Forstamt das feuergefährliche Vergnügen für den Hardtwald.

Die geringen Niederschläge der vergangenen Tage ließen vielerorts außerdem die Wasserstände sinken. Die Landesanstalt für Umwelt registrierte am Donnerstag an 133 von 328 Messstellen im Südwesten mittleres Niedrigwasser. In Radolfzell am Untersee des Bodensees lag der Pegel demnach 82 Zentimeter unter dem Langzeitdurchschnitt.

Rund 320 Städte und Gemeinden und ihre etwa vier Millionen Einwohner beziehen ihr Trinkwasser aus dem Bodensee. Deren Versorgung ist nach Angaben der Bodensee-Wasserversorgung trotz der Hitze gesichert. «Wir arbeiten momentan natürlich mit hohem Druck und hohem Durchsatz, das ist für den Sommer aber normal», sagte der technische Geschäftsführer des Versorgers, Christoph Jeromin, am Freitag. «Wir entnehmen ungefähr ein Prozent der Wassermenge, die bei Schaffhausen in den Rhein fließt». Das mache sich im Bodensee kaum bemerkbar.

Stabile Pegel gibt es hingegen in den meisten Freibädern Baden-Württembergs, die sich bei der Hitze über großen Zulauf freuen. «Wir haben eine super Saison», sagte der Geschäftsführer der Karlsruher Bäder, Oliver Sternagel, am Freitag. Bisher seien rund 400 000 Menschen gekommen, das waren nur 50 000 weniger als in der gesamten Saison 2017. In Stuttgart zählten die vier Freibäder laut den Bäderbetrieben bis Ende Juli 524 000 Gäste, das waren 12 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.

Auch Tiere suchen vielerorts Abkühlung. In Karlsruhe ließen Herrchen ihre Hunde in den Brunnen der Stadt baden oder durch die Sprinkleranlagen der Parks laufen. Abseits der Städte kamen auch größere Vierbeiner zu ihrer Erfrischung: In Riedlingen-Neufra (Landkreis Biberach) nahm ein Pferd am Morgen ein Bad in der Donau.

Ab Sonntag gibt es laut DWD dann auch wieder andernorts Chancen auf eine Abkühlung: Für die Südhälfte des Landes erwarten die Meteorologen teils starke Schauer und Gewitter, im Norden soll es bei bis zu 34 Grad aber trocken bleiben.