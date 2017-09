Anzeige

Obersulm (dpa) - Wegen Frostschäden im April ernten die Südwest-Winzer in diesem Jahr deutlich weniger Weintrauben als zuvor. Die Ertragseinbußen lägen wohl bei etwa 20 Prozent im Vergleich zum Zehn-Jahres-Schnitt, teilte der Weinbauverband Württemberg am Donnerstag in Obersulm mit. Es würden 2017 in Württemberg voraussichtlich 75 bis 80 Hektoliter Weinmost pro Hektar geerntet, der langjährige Mittelwert liegt bei rund 95. Ähnlich sieht es in Baden aus - der dortige Weinbauverband schätzt das Minus auf 15 bis 20 Prozent. Beide Branchen-Sprachrohre üben sich aber in Optimismus: Dank guten Sommerwetters hätten sich die Reben gut entwickelt, und die Qualität der Trauben sei hoch.