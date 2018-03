Anzeige

Balingen (dpa/lsw)Ein 21-Jähriger ist in Balingen (Zollernalbkreis) von zwei Männern verprügelt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war das Opfer am Mittwochmorgen von einem der Täter nach einer Zigarette gefragt worden. Als er verneinte, beleidigte ihn der Mann. Als der 21-Jährige weiterging, wurde er von einem zweiten Mann angegriffen. Beide Täter traten ihn, auch als er bereits am Boden lag. Er musste mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls.