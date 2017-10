Anzeige

Bühl (dpa) - Beim Weihnachtsbaumkauf suchen die Kunden nach Einschätzung des Erzeugerverbands zunehmend regionale Produkte und können in diesem Jahr mit stabilen Preisen rechnen. 18 bis 23 Euro je Meter seien für die beliebte Nordmanntanne fällig, sagte der Geschäftsführer des Bundesverbandes der Weihnachtsbaumerzeuger im badischen Bühl, Martin Rometsch, der Deutschen Presse-Agentur. Blaufichten kosten zwischen 10 und 16 Euro, Rotfichten gehen für 6 bis 10 Euro je Meter weg. 75 bis 80 Prozent der Kunden bevorzugen Nordmanntannen.

Insgesamt dürften in diesem Jahr wieder rund 25 Millionen Weihnachtsbäume in Deutschland verkauft werden. Der Absatz sei stabil. Die Zahl beruht nach Angaben des Geschäftsführers aber auf Schätzungen.

Die Kunden greifen zunehmen zu Bäumen, die in Deutschland gewachsen sind. Der Importanteil liegt bei etwa 10 Prozent. Gut 30 Prozent der Bäume werden nach Rometschs Angaben direkt bei den landwirtschaftlichen Betrieben gekauft. Weitere gut 30 Prozent kommen über den Straßenhandel zum Kunden. Der Rest wird in Garten- und Baumärkten sowie Supermärkten angeboten. Auch der Onlinehandel ist inzwischen vertreten.